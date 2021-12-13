Washington Post: Израиль бомбил Сирию из-за "попыток производства химоружия"

ВВС Израиля в июне этого года наносили авиаудары по объектам в Сирии, полагая, что Дамаск якобы пытается восстановить там производство химического оружия. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на нынешних и бывших американских и западных сотрудников разведки.

Израильские атаки по сирийским провинциям происходят регулярно. В частности, СМИ сообщали, что в ночь с 8 на 9 июня средства ПВО республики отражали удар со стороны воздушного пространства Ливана. Взрывы были слышны над Дамаском. Сирийская армия тогда заявила, что сбила большую часть ракет, выпущенных Израилем.

Согласно источникам Washington Post, авиаудар являлся "частью кампании с целью остановить то, что, как считали израильские официальные лица, является зарождающейся попыткой Сирии восстановить производство смертельных нервно-паралитических веществ". По данным инсайдеров, основанием для израильской атаки послужили предположения разведки, согласно которым сирийские власти получили вещества-прекурсоры для химического оружейного потенциала.

Также WP со ссылкой на двух сотрудников спецслужб Запада сообщает, что 5 марта нынешнего года Израиль нанёс удар по объекту в провинции Хомс из-за "приобретения Сирией большого количества трикальцийфосфата". Само это химическое вещество, как отмечает газета, может быть преобразовано в трихлорид фосфора, импорт которого в Сирию ограничен из-за того, что он может быть использован как прекурсор для зарина.