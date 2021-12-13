База США близ нефтяного месторождения в Сирии подверглась ракетному обстрелу

В Сирии ракетному обстрелу подверглась база США в районе нефтяного месторождения "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает газета Al-Watan со ссылкой на источники.

"Местные источники в провинции Дейр-эз-Зор сообщают, что база американских оккупационных сил в районе нефтяного месторождения Омар подверглась ракетному обстрелу, заметен столб дыма", — пишет издание.

Информация о пострадавших и материальном ущербе пока не поступала.