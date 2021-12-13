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База США близ нефтяного месторождения в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Местные СМИ сообщили о столбе дыма в районе инцидента. Вместе с тем информация о пострадавших и материальном ущербе пока не поступала.

13 декабря, 19:25
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

В Сирии ракетному обстрелу подверглась база США в районе нефтяного месторождения "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает газета Al-Watan со ссылкой на источники.

"Местные источники в провинции Дейр-эз-Зор сообщают, что база американских оккупационных сил в районе нефтяного месторождения Омар подверглась ракетному обстрелу, заметен столб дыма", — пишет издание.

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Информация о пострадавших и материальном ущербе пока не поступала.

Ранее сообщалось, что при авиаударе США в Сирии пострадала неповинная семья из шести человек.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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