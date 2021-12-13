База США близ нефтяного месторождения в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Местные СМИ сообщили о столбе дыма в районе инцидента. Вместе с тем информация о пострадавших и материальном ущербе пока не поступала.
Фото © ТАСС / Zuma
В Сирии ракетному обстрелу подверглась база США в районе нефтяного месторождения "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает газета Al-Watan со ссылкой на источники.
"Местные источники в провинции Дейр-эз-Зор сообщают, что база американских оккупационных сил в районе нефтяного месторождения Омар подверглась ракетному обстрелу, заметен столб дыма", — пишет издание.
Информация о пострадавших и материальном ущербе пока не поступала.
Ранее сообщалось, что при авиаударе США в Сирии пострадала неповинная семья из шести человек.
Лента новостей
"Мастерюга": "Есенинский скульптор" Николай Селиванов умер в возрасте 92 лет
сегодня в 19:17
"Проявил героические качества": Сергей Африка Бугаев рассказал о работе с режиссёром Соловьёвым над фильмом "Асса"
сегодня в 19:14
Глава МИД Турции Чавушоглу анонсировал открытие чартерного авиасообщения с Арменией
сегодня в 19:05
Комментариев: 0