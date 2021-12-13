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Глава МИД Турции Чавушоглу анонсировал открытие чартерного авиасообщения с Арменией

По его словам, каждый шаг в вопросе нормализации отношений с Ереваном будет предприниматься совместно с Азербайджаном.

13 декабря, 19:05
<p>Самолёт Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Turkish Airline © ТАСС / AP</p>

Самолёт Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Turkish Airline © ТАСС / AP

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ближайшее время республика откроет чартерное авиасообщение с Арменией. Также Анкара и Ереван намерены назначить спецпредставителей для нормализации отношений.

"В ближайшее время мы с Арменией назначим специальных представителей, чтобы предпринять шаги по нормализации [отношений]. Мы также откроем чартерные рейсы со столицей Армении — городом Ереван", — сказал министр в эфире турецкого телеканала NTV.

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Чавушоглу добавил, что каждый шаг в этом вопросе будет предприниматься совместно с Азербайджаном.

Турция и Армения имеют общую границу, но не имеют дипломатических отношений. В 2009 году главы МИД двух стран подписали протоколы об установлении дипотношений, но эти документы так и не были ратифицированы. В 2018 году Ереван аннулировал протоколы.

Ранее Лайф писал, что президент Турции Реджеп Эрдоган счёл значимой роль России в разрешении конфликта в Карабахе. Также он предложил объединить усилия, задействовав возможности совместного центра по контролю за прекращением военных действий в горячих точках.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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