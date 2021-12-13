Глава МИД Турции Чавушоглу анонсировал открытие чартерного авиасообщения с Арменией

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ближайшее время республика откроет чартерное авиасообщение с Арменией. Также Анкара и Ереван намерены назначить спецпредставителей для нормализации отношений.

"В ближайшее время мы с Арменией назначим специальных представителей, чтобы предпринять шаги по нормализации [отношений]. Мы также откроем чартерные рейсы со столицей Армении — городом Ереван", — сказал министр в эфире турецкого телеканала NTV.

Чавушоглу добавил, что каждый шаг в этом вопросе будет предприниматься совместно с Азербайджаном.

Турция и Армения имеют общую границу, но не имеют дипломатических отношений. В 2009 году главы МИД двух стран подписали протоколы об установлении дипотношений, но эти документы так и не были ратифицированы. В 2018 году Ереван аннулировал протоколы.