Психиатр Портнова объяснила, почему опасно давать ребёнку гаджеты в раннем возрасте

Детский и подростковый психиатр, доктор медицинских наук Анна Портнова рассказала, как родителям поддерживать цифровую гигиену детей и с какого возраста можно давать ребёнку гаджеты. По мнению специалиста, в этом вопросе не стоит торопиться, но сильно затягивать тоже не нужно.

"Выдавать гаджеты слишком рано не надо. Ребёнок в два–три года, сидящий с планшетом, вызывает ужас", — отметила Портнова в беседе с радио "Комсомольская правда".

Она уточнила, что дети, использующие телефоны и планшеты в столь раннем возрасте, теряют в развитии, даже если в устройстве развивающие и обучающие игры. Ребёнок не компьютер, ему важно развиваться не только интеллектуально, но и творчески, эмоционально, подчеркнула врач-психиатр.

По словам Портновой, такое развитие происходит при взаимодействии с самим собой и с окружающими людьми — родителями и сверстниками. При этом при взаимодействии с гаджетами ребёнок теряет опыт в социализации.

Кроме того, специалист заметила, что просмотр мультфильмов тоже должен быть ограничен. По рекомендации ВОЗ, норма времени, проводимого перед экраном для дошкольника, составляет 30–45 минут в день. Однако, как утверждает Портнова, слишком позднее знакомство с гаджетами может оказывать на ребёнка негативный психологический эффект.

"Допускать, чтобы ребёнок чувствовал себя ущербным, нельзя. Если у всех есть гаджеты, а у вашего ребёнка нет, родители должны обеспечить его эмоциональным спокойствием, при этом создав расписание пользования устройством и обеспечив контроль соблюдения этого расписания. Воспитание должно быть планомерным, последовательным и понятным для ребёнка", — резюмировала она.