Мурашко: В России от ковида привилось более 80% сотрудников госучреждений
Он отметил, что многие предприятия приняли меры по защите своих работников и это абсолютно правильный подход.
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 80% работников госучреждений сделали прививку от коронавируса. Он назвал это хорошим результатом.
"Мы говорим о коллективном иммунитете как методе формирования такой общей защиты. В государственных учреждениях федеральных структур количество людей, получивших вакцину, уже на уровне 80 и более процентов", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".
По мнению министра, это хорошие результаты. Он отметил, что многие предприятия приняли меры по защите своих работников и это абсолютно правильный подход: сохраняется и жизнь людей, и работоспособность организаций.
Ранее Мурашко заверил в отсутствии угрозы для заразившихся "омикроном" россиян. Он уточнил, что среди заболевших люди, у которых уже есть иммунитет к ковиду.
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