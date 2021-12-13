Мурашко: В России от ковида привилось более 80% сотрудников госучреждений

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 80% работников госучреждений сделали прививку от коронавируса. Он назвал это хорошим результатом.

"Мы говорим о коллективном иммунитете как методе формирования такой общей защиты. В государственных учреждениях федеральных структур количество людей, получивших вакцину, уже на уровне 80 и более процентов", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия-1".

По мнению министра, это хорошие результаты. Он отметил, что многие предприятия приняли меры по защите своих работников и это абсолютно правильный подход: сохраняется и жизнь людей, и работоспособность организаций.