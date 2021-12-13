В Калужской области перенесли введение QR-кодов до 15 января 2022 года
Вместе с тем работу ресторанов и развлекательных заведений в регионе запретили в ночное время.
Фото © ТАСС / Киселёв Максим
В Калужской области до 15 января перенесли введение системы QR-кодов при посещении общественных мест в регионе. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня вице-премьер Правительства России Татьяна Алексеевна Голикова сказала, что анализы на антитела с 2022 года станут основанием для получения сертификата переболевшего [коронавирусом]. В связи с этим мы приняли решение перенести срок введения QR-кодов в Калужской области на месяц — до 15 января", — сказал Шапша.
По словам губернатора, использование QR-кодов должны были ввести в Калужской области с 15 декабря. Власти планировали решить проблему жителей, которые переболели коронавирусом, но не имеют такого подтверждения, а также хотели создать комфортные условия для прохождения вакцинации. В настоящее время прививку от ковида сделали более 543 тысяч жителей региона. Шапша отметил, что благодаря этому снизились заболеваемость и число госпитализаций.
Кроме того, он добавил, что подписал постановление, которое вводит временное ограничение на работу ресторанов и развлекательных заведений в ночное время.
Ранее Лайф писал, что Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте. Такое решение было принято в связи с тем, что документ может ограничить права граждан и создать дополнительные проблемы.
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