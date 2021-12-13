Мурашко заверил в отсутствии угрозы для заразившихся "омикроном" россиян
Он уточнил, что среди заболевших — люди, у которых уже есть иммунитет к ковиду.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл
Заразившиеся штаммом коронавируса "омикрон" россияне болеют либо с незначительными симптомами, либо бессимптомно, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, такие пациенты получают минимальную терапию.
"Хочу сказать, что среди заболевших люди, у которых уже есть иммунитет к штамму коронавируса. У многих. И течение на этом фоне идёт либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями. На сегодняшний день никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния мы не видим", — сказал он в интервью на канале "Россия-1".
Глава Минздрава РФ добавил, что cитуация в стране стабильная, ровная, подхватившие "омикрон" пациенты получают минимальную терапию.
Ранее Лайф рассказал, что в Великобритании зафиксирован первый случай смерти пациента с "омикроном". О гибели заражённого новым штаммом объявил премьер-министр Борис Джонсон. Информация о возрасте, поле или сопутствующих заболеваниях у умершего пациента пока не раскрывается. Также сообщалось, что "омикрон" выявили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР.
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