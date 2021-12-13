Мурашко заверил в отсутствии угрозы для заразившихся "омикроном" россиян

"Хочу сказать, что среди заболевших люди, у которых уже есть иммунитет к штамму коронавируса. У многих. И течение на этом фоне идёт либо бессимптомно, либо с незначительными клиническими проявлениями. На сегодняшний день никакой угрозы ни жизни, ни утяжеления состояния мы не видим", — сказал он в интервью на канале "Россия-1".