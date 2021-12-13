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Диетолог Соломатина предупредила об опасности ананасов

Склонным к аллергии и имеющим повышенную кислотность желудка не следует увлекаться экзотическим фруктом.

13 декабря, 17:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В ананасах содержится большое количество органических кислот, из-за которых может сильно пострадать слизистая желудка. Поэтому даже с абсолютно здоровыми людьми ананас может сыграть злую шутку. А склонные к аллергии или имеющие повышенную кислотность желудка должны и вовсе свести к минимуму употребление этого фрукта.

"Взрослым я рекомендую есть 100 граммов ананаса, а ребёнку — 50. Нужно смотреть, как ребёнок переносит его. Чрезмерное употребление ананаса может разъедать слизистую ребёнка", — рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Москвой 24".

Если не объедаться ананасами и следовать рекомендованной норме ежедневного потребления, можно извлечь из южного фрукта большую пользу, уточнила эксперт. В нём содержится много витамина С, который помогает организму противостоять сезонным простудам. Также есть витамины группы В, способствующие восстановлению нервной системы. Ещё ананас идеален для профилактики атеросклероза. И, наконец, людям с пониженной кислотностью желудка не следует исключать ананас из рациона.

"Вещество, которое содержится в ананасе, хорошо расщепляет белок, поэтому людям с пониженной кислотностью, у которых не очень хорошо расщепляется мясо в желудке, можно есть ананас", отметила Соломатина.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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