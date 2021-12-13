"Рен-ТВ" изменит сетку вещания в связи со смертью Сергея Соловьёва

Телеканал "Рен-ТВ" изменит сетку вещания в связи с кончиной известного сценариста и кинорежиссёра, продюсера и преподавателя ВГИКа Сергея Соловьёва. Сегодня в 23:30 в эфире телеканала будет показан фильм "Асса", снятый культовым мастером.

Как ранее сообщал Лайф, режиссёр Соловьёв скончался в Москве 13 декабря в возрасте 77 лет. Причины смерти, а также дата и место прощания с народным артистом России пока не известны. Соловьёв — лауреат Государственной премии СССР за кинофильм "Сто дней после детства" (1977), автор порядка 30 картин, но эпитетом "культовый" Сергея Соловьёва наградили после "перестроечного цикла": "Асса" (1987), "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" (1989) и "Дом под звёздным небом" (1991).