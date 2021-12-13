Путин стал самой упоминаемой персоной в российских СМИ по итогам года

Президент России Владимир Путин стал самой упоминаемой персоной в российских СМИ. По итогам этого года в тройку лидеров также вошли его пресс-секретарь Дмитрий Песков и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию "Медиалогия".

Как уточняется, медиаиндекс Путина составил 32,7 миллиона, Пескова — 7,3 миллиона и Мишустина — 5,5 миллиона. В топ-10 рейтинга оказались министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Также в число 50 самых упоминаемых персон вошли глава Роспотребнадзора Анна Попова, директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, представители сферы спорта Валерий Карпин, Артём Дзюба, Станислав Черчесов, Даниил Медведев и Хабиб Нурмагомедов. Помимо них в списке отмечены спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, а также Ольга Бузова и Алла Пугачёва.

Исследование проводилось в период с 1 января по 12 декабря 2021 года. Рейтинг построен по российским СМИ на основе базы, в которую входит более 70 тысяч источников (ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ).