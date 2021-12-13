Котёнка спустили в унитаз в питерской девятиэтажке, но он выбрался и нашёл новых хозяев
А ещё пушистику дали имя Привет, Мишка, отогрели, отмыли и свозили к ветеринару.
Котофей выбрался из унитаза живым. Кадр из видео © "Mash на Мойке"
Шерстяной счастливчик выбрался из унитаза и теперь радостно живёт эту жизнь. Видео © "Mash на Мойке"
Жительница многоквартирного жилого дома на Петергофском шоссе в Петербурге обнаружила котёнка рано утром на втором этаже в унитазе. По её предположениям, кто-то из безжалостных соседей сверху отправил месячное шерстяное животное в "смертоносный аквапарк", но вот только не учёл бойцовских качеств маленького котика, пишет "Mash на Мойке".
Котёнок промок и промёрз, но его сразу отогрели, отмыли и свозили к ветеринару. А ещё ему дали имя Привет, Мишка и оставили у себя жить. Сейчас животному лечат глаза, которые немного дали сбой, но, по прогнозам специалистов, всё скоро будет хорошо. Так, Привет, Мишка доказал на своём примере, что непреодолимых препятствий в жизни нет и можно выбраться с самого дна, даже если злые люди отправили в путешествие в один конец.
Кстати, это уже похоже на новый злодейский "тренд" горожан Северной столицы и её окрестностей. В сентябре Лайф писал, что жительница Ленобласти обнаружила в унитазе маленького пищащего котёнка. По словам женщины, сейчас пушистик проходит "реабилитацию" в её квартире, однако нашлось уже много желающих забрать малыша себе.
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