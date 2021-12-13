Котёнка спустили в унитаз в питерской девятиэтажке, но он выбрался и нашёл новых хозяев

Жительница многоквартирного жилого дома на Петергофском шоссе в Петербурге обнаружила котёнка рано утром на втором этаже в унитазе. По её предположениям, кто-то из безжалостных соседей сверху отправил месячное шерстяное животное в "смертоносный аквапарк", но вот только не учёл бойцовских качеств маленького котика, пишет "Mash на Мойке".

Котёнок промок и промёрз, но его сразу отогрели, отмыли и свозили к ветеринару. А ещё ему дали имя Привет, Мишка и оставили у себя жить. Сейчас животному лечат глаза, которые немного дали сбой, но, по прогнозам специалистов, всё скоро будет хорошо. Так, Привет, Мишка доказал на своём примере, что непреодолимых препятствий в жизни нет и можно выбраться с самого дна, даже если злые люди отправили в путешествие в один конец.