Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками горем: у артистки умер четырёхлетний кот по кличке Лакки. Однако пользователи соцсетей не стали выражать сочувствие звезде, а, наоборот, обвинили её в смерти животного, отметив, что это уже не первый питомец, который погиб в доме блондинки.

"Он сгорел за два дня. Мы все очень его любили. Я не сообщала об этом никому, пока не прошло 40 дней. Дом без этого ангела словно опустел", — поделилась Волочкова горестной новостью на странице в "Инстаграме".

Под постом балерины тут же началась бурная дискуссия. Многие фолловеры стали упрекать балерину в ненадлежащем уходе за животным. На вопрос, водила ли Волочкова кота к ветеринару, она так и не ответила. Впрочем, артистка и не стала указывать, от чего конкретно умер её питомец.

"У тебя даже коты не выживают", "Как можно угробить четвёртого по счёту кота?", "Безалаберная хозяйка", "Животных изводишь", "У Насти аура токсичная, все от неё уходят" — высказались комментаторы. Впрочем, нашлись и те, кто не стал осуждать Волочкову и просто посочувствовал артистке.