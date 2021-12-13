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"Животных изводишь": Волочкова поделилась горем из-за смерти кота, а её захейтили за "убийство" питомцев

На вопрос, водила ли балерина кота к ветеринару, она так и не ответила. Впрочем, артистка и не стала указывать, от чего конкретно умер пушистик, которому было всего четыре года.

13 декабря, 18:04
<p>Анастасия Волочкова с Лакки. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/p/CXax94MIO16/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">volochkova_art</a></p>

Анастасия Волочкова с Лакки. Фото © Instagram / volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками горем: у артистки умер четырёхлетний кот по кличке Лакки. Однако пользователи соцсетей не стали выражать сочувствие звезде, а, наоборот, обвинили её в смерти животного, отметив, что это уже не первый питомец, который погиб в доме блондинки.

"Он сгорел за два дня. Мы все очень его любили. Я не сообщала об этом никому, пока не прошло 40 дней. Дом без этого ангела словно опустел", — поделилась Волочкова горестной новостью на странице в "Инстаграме".

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Под постом балерины тут же началась бурная дискуссия. Многие фолловеры стали упрекать балерину в ненадлежащем уходе за животным. На вопрос, водила ли Волочкова кота к ветеринару, она так и не ответила. Впрочем, артистка и не стала указывать, от чего конкретно умер её питомец.

"У тебя даже коты не выживают", "Как можно угробить четвёртого по счёту кота?", "Безалаберная хозяйка", "Животных изводишь", "У Насти аура токсичная, все от неё уходят" — высказались комментаторы. Впрочем, нашлись и те, кто не стал осуждать Волочкову и просто посочувствовал артистке.

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А ранее Лайф рассказывал, что Волочкова обозвала Дану Борисову марамойкой и лохушкой за обвинения в пьянстве. Балерина отметила, что никто не имеет права судить и оценивать её образ жизни. К тому же, по словам танцовщицы, ей "есть чем крыть" заявления хейтеров.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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