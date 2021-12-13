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Анна Семенович появится в качестве невесты в шоу "Давай поженимся!"

Гузеева отметила, что "и у красавиц бывают проблемы с женихами".

13 декабря, 15:04
<p>Анна Семенович © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUW3fEyD63k/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ann_semenovich</a></p>

Анна Семенович © Instagram / ann_semenovich

В новом эпизоде популярного российского шоу "Давай поженимся!" на Первом канале в качестве невесты примет участие актриса и певица Анна Семенович. Об этом рассказала ведущая программы Лариса Гузеева.

"Сейчас придёт Анечка Семенович в роли невесты", — сообщила телезвезда подписчикам, добавив, что "и у красавиц бывают проблемы с женихами".

Сама Семенович косвенно подтвердила участие в телепроекте, рассказав в "Инстаграме", что выбрала себе мужа. При этом артистка не стала раскрывать всех подробностей.

Семенович похвасталась глубоким декольте в поисках мужа, но всего один кадр вывел её на чистую воду

Семенович похвасталась глубоким декольте в поисках мужа, но всего один кадр вывел её на чистую воду

Ранее Лайф рассказывал, что Лариса Гузеева поймала невесту на вранье о высшем образовании, и та сбежала во время записи программы "Давай поженимся!", заявив, что о таких вопросах её не предупреждали.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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