Анна Семенович появится в качестве невесты в шоу "Давай поженимся!"
Гузеева отметила, что "и у красавиц бывают проблемы с женихами".
Анна Семенович © Instagram / ann_semenovich
В новом эпизоде популярного российского шоу "Давай поженимся!" на Первом канале в качестве невесты примет участие актриса и певица Анна Семенович. Об этом рассказала ведущая программы Лариса Гузеева.
"Сейчас придёт Анечка Семенович в роли невесты", — сообщила телезвезда подписчикам, добавив, что "и у красавиц бывают проблемы с женихами".
Сама Семенович косвенно подтвердила участие в телепроекте, рассказав в "Инстаграме", что выбрала себе мужа. При этом артистка не стала раскрывать всех подробностей.
Ранее Лайф рассказывал, что Лариса Гузеева поймала невесту на вранье о высшем образовании, и та сбежала во время записи программы "Давай поженимся!", заявив, что о таких вопросах её не предупреждали.
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