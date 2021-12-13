Анна Семенович появится в качестве невесты в шоу "Давай поженимся!"

В новом эпизоде популярного российского шоу "Давай поженимся!" на Первом канале в качестве невесты примет участие актриса и певица Анна Семенович. Об этом рассказала ведущая программы Лариса Гузеева.

"Сейчас придёт Анечка Семенович в роли невесты", — сообщила телезвезда подписчикам, добавив, что "и у красавиц бывают проблемы с женихами".

Сама Семенович косвенно подтвердила участие в телепроекте, рассказав в "Инстаграме", что выбрала себе мужа. При этом артистка не стала раскрывать всех подробностей.