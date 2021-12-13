Дробыш со скандалом выгнал родного брата Дани Милохина за наркотики

На популярном шоу "Секрет на миллион" продюсер Виктор Дробыш раскрыл не одну тайну, и некоторые из них касались известных сейчас тиктокеров. Продюсер заявил, что не считает Даню и Илью Милохиных музыкантами, однако это не помешало ему пригласить последнего в свой центр для раскрутки. Дробыш верил, что у парня есть потенциал.

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"Он мог научиться... а пока мог бы брать харизматичной искрой", — признался продюсер ведущей Лере Кудрявцевой. Новая популярная музыка стала далека от искусства, и при помощи тиктокера Дробыш хотел отдать дань такой "немузыке", однако не срослось. По словам продюсера, он готов многое прощать своим подопечным, кроме наркотиков. "Он их притащил в офис!" — возмутился Дробыш в студии "Секрета на миллион".

Фото © Instagram / _milokhinilya и _milokhinilya

Продюсер не знал, принимал ли Илья Милохин запрещённые вещества сам или просто передавал другим, но после такого проступка ни о каком сотрудничестве речи идти не могло. Дробыш не стал проводить воспитательные беседы и просто указал 21-летнему парню на дверь.

Фото © Instagram / _milokhinilya и _milokhinilya