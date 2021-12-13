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Дробыш со скандалом выгнал родного брата Дани Милохина за наркотики

Две недели назад молодой человек заявлял о победе над наркозависимостью.

13 декабря, 16:16

Фото © Instagram / _milokhinilya

На популярном шоу "Секрет на миллион" продюсер Виктор Дробыш раскрыл не одну тайну, и некоторые из них касались известных сейчас тиктокеров. Продюсер заявил, что не считает Даню и Илью Милохиных музыкантами, однако это не помешало ему пригласить последнего в свой центр для раскрутки. Дробыш верил, что у парня есть потенциал.

Фото © YouTube / НТВ

Фото © YouTube / НТВ

"Он мог научиться... а пока мог бы брать харизматичной искрой", — признался продюсер ведущей Лере Кудрявцевой. Новая популярная музыка стала далека от искусства, и при помощи тиктокера Дробыш хотел отдать дань такой "немузыке", однако не срослось. По словам продюсера, он готов многое прощать своим подопечным, кроме наркотиков. "Он их притащил в офис!" — возмутился Дробыш в студии "Секрета на миллион".

Фото © Instagram / _milokhinilya и _milokhinilya

Фото © Instagram / _milokhinilya и _milokhinilya

Продюсер не знал, принимал ли Илья Милохин запрещённые вещества сам или просто передавал другим, но после такого проступка ни о каком сотрудничестве речи идти не могло. Дробыш не стал проводить воспитательные беседы и просто указал 21-летнему парню на дверь.

Фото © Instagram / _milokhinilya и _milokhinilya

Фото © Instagram / _milokhinilya и _milokhinilya

О проблеме Ильи с наркотиками известно давно — парню даже пытались помочь окружающие, в том числе основательница тикток-дома PopStar Мария Погребняк. В итоге юную звезду посадили под домашний арест с надсмотрщиком, который тщательно следил, чтобы ничего запрещённого к Илье не попадало. Со своим более популярным братом Илья особенно не общается. Отношения не складываются и из-за наркотиков, и из-за биологической матери, которая бросила их в детстве. Илья её простил, а вот Даня отнёсся к ней прохладно.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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