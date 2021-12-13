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Мурашко: В России ковидом сейчас болеет более 800 тысяч человек

Сама заболеваемость, по его словам, стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться.

13 декабря, 18:16
<p>Госпиталь для пациентов с коронавирусом в Экспоцентре "Сокольники" © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Госпиталь для пациентов с коронавирусом в Экспоцентре "Сокольники" © ТАСС / Владимир Гердо

В данный момент коронавирусом в России болеет более 800 тысяч человек, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Министр также отметил, что первым компонентом вакцины от ковида привилось уже свыше 75 миллионов россиян — и "это уже неплохие цифры".

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"Мы видим, что заболеваемость стабилизировалась и начала чуть-чуть снижаться, хотя всё-таки количество заболевших велико — более 800 тыс. [человек] сегодня одновременно болеют. Это всё-таки высокая цифра", — подчеркнул Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Кроме того, глава Минздрава уточнил, что в стране более 650 тысяч медработников задействованы для борьбы с ковидом.

Ранее Лайф сообщал, что омикрон-штамм выявили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, все заразившиеся находятся под наблюдением.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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