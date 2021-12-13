Мурашко назвал сроки проверки эффективности российских вакцин против "омикрона"

Исследование эффективности отечественных вакцин против нового штамма коронавируса "омикрон" может занять до трёх недель. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Я думаю, что это [исследование] предварительно займёт до трёх недель в общей сложности. Работы ведутся, план работ составлен", — сказал глава Минздрава на телеканале "Россия-1".

Мурашко отметил, что крайне важно также провести большое количество исследований и с плазмой привитых людей. По его словам, это необходимо для того, чтобы сравнить титры антител и выявить "особенности поведения вируса на культуре клеток".