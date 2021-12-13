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Мурашко назвал сроки проверки эффективности российских вакцин против "омикрона"

По его словам, крайне важно провести большое количество исследований и с плазмой привитых людей.

13 декабря, 18:19

Фото © Pixabay

Исследование эффективности отечественных вакцин против нового штамма коронавируса "омикрон" может занять до трёх недель. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Я думаю, что это [исследование] предварительно займёт до трёх недель в общей сложности. Работы ведутся, план работ составлен", — сказал глава Минздрава на телеканале "Россия-1".

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Мурашко отметил, что крайне важно также провести большое количество исследований и с плазмой привитых людей. По его словам, это необходимо для того, чтобы сравнить титры антител и выявить "особенности поведения вируса на культуре клеток".

Ранее Мурашко рассказал, кому нужна бустерная прививка от ковида. Он отметил, что для пациентов с иммуносупрессивными состояниями, возможно, потребуется больше доз.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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