В Москве могут увековечить память режиссёра Сергея Соловьёва

В Москве могут увековечить память известного сценариста и кинорежиссёра, продюсера и преподавателя ВГИКа Сергея Соловьёва, умершего в возрасте 77 лет. Об этом ТАСС сообщил председатель Комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Серёжа — талантливейший человек и как режиссёр, и как педагог, и как член Союза кинематографистов РФ, который делал многое. Конечно, в памяти он нашей останется, мы его память увековечим, если такие предложения поступят в Мосгордуму", — отметил Герасимов.