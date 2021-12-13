В Москве могут увековечить память режиссёра Сергея Соловьёва
Создатель таких культовых картин, как "Асса" и "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", скончался в возрасте 77 лет.
Режиссёр Сергей Соловьёв. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
В Москве могут увековечить память известного сценариста и кинорежиссёра, продюсера и преподавателя ВГИКа Сергея Соловьёва, умершего в возрасте 77 лет. Об этом ТАСС сообщил председатель Комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
"Серёжа — талантливейший человек и как режиссёр, и как педагог, и как член Союза кинематографистов РФ, который делал многое. Конечно, в памяти он нашей останется, мы его память увековечим, если такие предложения поступят в Мосгордуму", — отметил Герасимов.
Как писал Лайф, создатель таких культовых картин, как "Асса" и "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", скончался на 78-м году жизни. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Напомним, что год назад у Соловьёва случился ишемический инсульт. Его состояние осложнялось диабетом и слабым сердцем. За жизнь кинодеятеля боролись врачи реанимации и в тот раз одержали победу.
Здоровье режиссёра подорвало горе — в 2018 году он потерял сына. 43-летний Дмитрий Соловьёв умер в отделении реанимации острых эндотоксикозов из-за заболевания поджелудочной железы. Он был известен по ролям в фильмах своего отца, снявшись в "Нежном возрасте", "Анне Карениной" и "Доме под звёздным небом".
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