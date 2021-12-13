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Стала известна причина смерти режиссёра Сергея Соловьёва

Он снял такие культовые картины, как "Асса" и "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви".

13 декабря, 18:26
<p>Сергей Соловьёв © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/2220275/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk</a></p>

Сергей Соловьёв © Kinopoisk

Во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова (ВГИК) подтвердили печальные новости о смерти режиссёра Сергея Соловьёва и сообщили о причине его смерти. Ему было 77 лет.

"Да, умер сегодня, были проблемы с сердцем", — цитирует пресс-службу учебного заведения агентство "Москва".

Умер режиссёр Сергей Соловьёв

Умер режиссёр Сергей Соловьёв

Напомним, что год назад у Соловьёва случился ишемический инсульт. Его состояние осложнялось диабетом и слабым сердцем. За жизнь кинодеятеля боролись врачи реанимации и в тот раз одержали победу. Здоровье режиссёра подорвала потеря — в 2018 году ушёл из жизни его сын. 43-летний Дмитрий Соловьёв умер в отделении реанимации острых эндотоксикозов из-за заболевания поджелудочной железы. Он был известен по ролям в фильмах своего отца, снявшись в "Нежном возрасте", "Анне Карениной" и "Доме под звёздным небом".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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