Стала известна причина смерти режиссёра Сергея Соловьёва

Во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Герасимова (ВГИК) подтвердили печальные новости о смерти режиссёра Сергея Соловьёва и сообщили о причине его смерти. Ему было 77 лет.

Напомним, что год назад у Соловьёва случился ишемический инсульт. Его состояние осложнялось диабетом и слабым сердцем. За жизнь кинодеятеля боролись врачи реанимации и в тот раз одержали победу. Здоровье режиссёра подорвала потеря — в 2018 году ушёл из жизни его сын. 43-летний Дмитрий Соловьёв умер в отделении реанимации острых эндотоксикозов из-за заболевания поджелудочной железы. Он был известен по ролям в фильмах своего отца, снявшись в "Нежном возрасте", "Анне Карениной" и "Доме под звёздным небом".