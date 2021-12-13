Bloomberg перечислил главные экономические риски 2022 года

Большинство экономических аналитиков прогнозируют устойчивое восстановление мировой экономики в 2022 году, однако есть множество факторов, способных помешать этому, пишет Bloomberg.

По прогнозу специалистов агентства, рост мировой экономики в следующем году при оптимистичном развитии событий может составить 5,1%. Но если новый штамм коронавируса "омикрон" окажется более контагиозным и опасным, он замедлится до 4,2%. Аналитики также полагают, что напряжённость в отношениях между Россией и Украиной способна обернуться ростом цен на газ.

К главным рискам для экономики они также относят природные катаклизмы, вызванные изменениями климата. Они могут привести к дальнейшему росту цен на продовольствие, уверены авторы статьи. Повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США также может означать неприятности для развивающихся рынков, говорится в материале.

Среди угроз аналитики также называют экономический спад в Китае, Тайвань, набег на развивающиеся рынки, жёсткий Brexit и новый кризис евро.