"Жалею, что лишилась личной прачки": 93-летняя тюменка потребовала развода спустя девять месяцев после свадьбы
Бытовыми ссорами жизнь супругов не ограничивалась, так как были и более серьёзные поводы для скандалов. Так, по словам Раисы Степановны, муж Геннадий жил на её сбережения.
Раиса Степановна и Геннадий Аркадьевич. Фото © 72.ru
Спустя девять месяцев после свадьбы 93-летняя тюменка потребовала развода. Видео © Telegram / Mash
Необычная пара, которая поженилась в Тюмени в марте текущего года, вероятно, распадётся — 93-летняя Раиса Шпартеева разочаровалась в своём 71-летнем избраннике и требует развода, сообщает телеграм-канал Mash. По словам пенсионерки, Геннадий Вахрушев оказался ненадёжным мужем.
"Завтракаю я одна, обедаю — одна. Он к четырём дня проснётся — покушал, пошёл читать. Ну единственное — штуки четыре мне сделал стирки", — посетовала пенсионерка.
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При этом бытовыми ссорами жизнь супругов не ограничивалась, так как были и более серьёзные поводы для скандалов. Так, по словам Раисы Степановны, муж Геннадий жил на её сбережения, а затем вовсе уехал в Краснодар к новой пассии, которую нашёл по объявлению в газете. Впрочем, 93-летняя пенсионерка вовсе не сожалеет о неудачном браке. По её словам, единственная досадная вещь во всём этом — это только то, что стирать теперь придётся самой.
"Я сейчас жалею только о том, что я лишилась личной прачки", — отрезала Шпартеева.
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