При этом бытовыми ссорами жизнь супругов не ограничивалась, так как были и более серьёзные поводы для скандалов. Так, по словам Раисы Степановны, муж Геннадий жил на её сбережения, а затем вовсе уехал в Краснодар к новой пассии, которую нашёл по объявлению в газете. Впрочем, 93-летняя пенсионерка вовсе не сожалеет о неудачном браке. По её словам, единственная досадная вещь во всём этом — это только то, что стирать теперь придётся самой.