НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Проявил героические качества": Сергей Африка Бугаев рассказал о работе с режиссёром Соловьёвым над фильмом "Асса"

По словам актёра, сценарист очень много сделал для русского неофициального искусства.

13 декабря, 19:14
<p><em style="font-style: italic;">Сергей Соловьёв.</em> Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Сергей Соловьёв. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Художник Сергей Африка Бугаев назвал смерть режиссёра Сергея Соловьёва большой утратой. В беседе с Пятым каналом он отметил, что сценарист много сделал для него самого и для русского искусства в целом.

"Это огромная утрата. Это был мой любимый человек. Для меня много сделавший, очень много сделавший для русского неофициального искусства", — сказал Бугаев.

В Москве могут увековечить память режиссёра Сергея Соловьёва

В Москве могут увековечить память режиссёра Сергея Соловьёва

Актёр также вспомнил о совместной работе с Соловьёвым над специфическим проектом "Асса". Там встретились два поколения молодых подпольщиков в лице Сергея Курёхина, Виктора Цоя, Тимура Новикова, Бориса Гребенщикова и Бугаева. По его словам, тогда режиссёр "протянул им руку на свой страх и риск. Это были сложные годы, он проявил героические качества".

Огромной заслугой Соловьёва Африка назвал пожизненное стремление к свободному творчеству. Он добавил, что кинодеятель был уникальным человеком в отношении оценки окружающих.

Стала известна причина смерти режиссёра Сергея Соловьёва

Стала известна причина смерти режиссёра Сергея Соловьёва

Как писал Лайф, создатель таких культовых картин, как "Асса" и "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", скончался на 78-м году жизни. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Напомним, что год назад у Соловьёва случился ишемический инсульт. Его состояние осложнялось диабетом и слабым сердцем. За жизнь кинодеятеля боролись врачи реанимации и в тот раз одержали победу.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1