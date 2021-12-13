"Проявил героические качества": Сергей Африка Бугаев рассказал о работе с режиссёром Соловьёвым над фильмом "Асса"
По словам актёра, сценарист очень много сделал для русского неофициального искусства.
Сергей Соловьёв. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Художник Сергей Африка Бугаев назвал смерть режиссёра Сергея Соловьёва большой утратой. В беседе с Пятым каналом он отметил, что сценарист много сделал для него самого и для русского искусства в целом.
"Это огромная утрата. Это был мой любимый человек. Для меня много сделавший, очень много сделавший для русского неофициального искусства", — сказал Бугаев.
Актёр также вспомнил о совместной работе с Соловьёвым над специфическим проектом "Асса". Там встретились два поколения молодых подпольщиков в лице Сергея Курёхина, Виктора Цоя, Тимура Новикова, Бориса Гребенщикова и Бугаева. По его словам, тогда режиссёр "протянул им руку на свой страх и риск. Это были сложные годы, он проявил героические качества".
Огромной заслугой Соловьёва Африка назвал пожизненное стремление к свободному творчеству. Он добавил, что кинодеятель был уникальным человеком в отношении оценки окружающих.
Как писал Лайф, создатель таких культовых картин, как "Асса" и "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", скончался на 78-м году жизни. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Напомним, что год назад у Соловьёва случился ишемический инсульт. Его состояние осложнялось диабетом и слабым сердцем. За жизнь кинодеятеля боролись врачи реанимации и в тот раз одержали победу.
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