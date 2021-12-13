Художник Сергей Африка Бугаев назвал смерть режиссёра Сергея Соловьёва большой утратой. В беседе с Пятым каналом он отметил, что сценарист много сделал для него самого и для русского искусства в целом.

"Это огромная утрата. Это был мой любимый человек. Для меня много сделавший, очень много сделавший для русского неофициального искусства", — сказал Бугаев.

Актёр также вспомнил о совместной работе с Соловьёвым над специфическим проектом "Асса". Там встретились два поколения молодых подпольщиков в лице Сергея Курёхина, Виктора Цоя, Тимура Новикова, Бориса Гребенщикова и Бугаева. По его словам, тогда режиссёр "протянул им руку на свой страх и риск. Это были сложные годы, он проявил героические качества".