"Мастерюга": "Есенинский скульптор" Николай Селиванов умер в возрасте 92 лет
Прощание с народным художником РФ состоится 16 декабря в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове.
Скульптор Николай Селиванов. © Wikipedia
На 93-м году жизни скончался известный скульптор, народный художник России Николай Селиванов. О печальном известии сообщил его сын.
"Папа ушёл. Добрый, весёлый, настоящий скульптор, мастерюга. Деревенский аристократ", — написал Селиванов-младший на странице в "Инстаграме".
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Прощание с народным художником РФ состоится 16 декабря в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове в 11:00, добавил Василий Селиванов.
Николай Селиванов является автором известной серии портретов знаменитого русского поэта Сергея Есенина и его друзей. В творческих кругах мастера называли "есенинским скульптором". Также героями работ Селиванова становились учёные, создатели советского атомного флота, моряки, герои войны, добровольцы-чернобыльцы. Его работы находятся в большинстве музеев стран бывшего СССР.
Ранее Лайф сообщал, что в возрасте 77 лет умер режиссёр Сергей Соловьёв — создатель таких культовых картин, как "Асса" и "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви". По словам коллег, у кинематографиста были проблемы с сердцем.
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