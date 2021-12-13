На 93-м году жизни скончался известный скульптор, народный художник России Николай Селиванов. О печальном известии сообщил его сын.

"Папа ушёл. Добрый, весёлый, настоящий скульптор, мастерюга. Деревенский аристократ", — написал Селиванов-младший на странице в "Инстаграме".

Прощание с народным художником РФ состоится 16 декабря в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове в 11:00, добавил Василий Селиванов.

Николай Селиванов является автором известной серии портретов знаменитого русского поэта Сергея Есенина и его друзей. В творческих кругах мастера называли "есенинским скульптором". Также героями работ Селиванова становились учёные, создатели советского атомного флота, моряки, герои войны, добровольцы-чернобыльцы. Его работы находятся в большинстве музеев стран бывшего СССР.