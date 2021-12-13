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"Мастерюга": "Есенинский скульптор" Николай Селиванов умер в возрасте 92 лет

Прощание с народным художником РФ состоится 16 декабря в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове.

13 декабря, 19:17
<p>Скульптор Николай Селиванов. © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Selivanov.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Скульптор Николай Селиванов. © Wikipedia

На 93-м году жизни скончался известный скульптор, народный художник России Николай Селиванов. О печальном известии сообщил его сын.

"Папа ушёл. Добрый, весёлый, настоящий скульптор, мастерюга. Деревенский аристократ", — написал Селиванов-младший на странице в "Инстаграме".

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Прощание с народным художником РФ состоится 16 декабря в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове в 11:00, добавил Василий Селиванов.

Николай Селиванов является автором известной серии портретов знаменитого русского поэта Сергея Есенина и его друзей. В творческих кругах мастера называли "есенинским скульптором". Также героями работ Селиванова становились учёные, создатели советского атомного флота, моряки, герои войны, добровольцы-чернобыльцы. Его работы находятся в большинстве музеев стран бывшего СССР.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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