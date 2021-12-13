Пираты атаковали контейнеровоз в Гвинейском заливе и похитили шестерых моряков
Название судна и гражданство членов экипажа пока не известно. По данным портала Dryad Global, это уже десятый случай похищения людей пиратами за 2021 год.
Фото © Shutterstock
Пираты напали на контейнеровоз в Гвинейском заливе и похитили с его борта шесть членов экипажа. Об этом сообщает компания Dryad Global, специализирующаяся на морской безопасности.
Как уточняется, атака на судно, название которого не раскрывается, была совершена в понедельник, 13 декабря, к юго-западу от порта Луба (Экваториальная Гвинея).
"По предварительным данным, шесть членов экипажа были похищены", — указано в сообщении на сайте Dryad Global.
Информация о том, под флагом какого государства шёл контейнеровоз, равно как и о гражданстве моряков, не приводится. Добавим, что это уже десятый случай похищения людей пиратами за 2021 год. Всего в этом году в Гвинейском заливе были похищены 76 моряков.
В конце октября сообщалось, что в этом регионе пираты совершили нападение на панамский контейнеровоз MSC Lucia. Позже стало известно, что российские военные спасли судно от морских разбойников. Чтобы не попасть в руки вооружённых людей, экипаж прятался в машинном отделении. В операции был задействован большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". На борту спасённого российскими моряками судна находилось 20 украинцев, а также один россиянин и один румын.
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