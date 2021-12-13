Пираты атаковали контейнеровоз в Гвинейском заливе и похитили шестерых моряков

Пираты напали на контейнеровоз в Гвинейском заливе и похитили с его борта шесть членов экипажа. Об этом сообщает компания Dryad Global, специализирующаяся на морской безопасности.

Как уточняется, атака на судно, название которого не раскрывается, была совершена в понедельник, 13 декабря, к юго-западу от порта Луба (Экваториальная Гвинея).

"По предварительным данным, шесть членов экипажа были похищены", — указано в сообщении на сайте Dryad Global.