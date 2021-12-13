В Саратове при демонтаже обрушилась стена аварийного дома, в результате пострадал один человек. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.

Инцидент случился на Большой Казачьей улице. Часть стены разрушилась, кирпичи рухнули на дорогу.

"Пострадало два автомобиля, пострадал водитель автомобиля KIA, который был госпитализирован бригадой скорой помощи", — рассказал журналистам начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

Мэр города Михаил Исаев уточнил, что врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

В социальных сетях появилась запись с моментом инцидента. На кадрах с автомобильного регистратора видно, как два человека за секунды до падения стены смогли отбежать и тем самым спастись.