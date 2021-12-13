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Момент попал на видео: В Саратове стена аварийного дома рухнула на машину с водителем

Врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

13 декабря, 19:59

Кадр видео © YouTube / Агентство СарБК

В Саратове при демонтаже обрушилась стена аварийного дома, в результате пострадал один человек. Об этом информирует ГУ МЧС России по региону.

Инцидент случился на Большой Казачьей улице. Часть стены разрушилась, кирпичи рухнули на дорогу.

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"Пострадало два автомобиля, пострадал водитель автомобиля KIA, который был госпитализирован бригадой скорой помощи", — рассказал журналистам начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

Мэр города Михаил Исаев уточнил, что врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

В социальных сетях появилась запись с моментом инцидента. На кадрах с автомобильного регистратора видно, как два человека за секунды до падения стены смогли отбежать и тем самым спастись.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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