Карен Шахназаров назвал огромной потерей для российской культуры смерть Сергея Соловьёва
Кинематографист выразил уверенность, что картины его коллеги безусловно останутся достоянием российских зрителей.
Режиссёр Сергей Соловьёв © ТАСС / Вадим Тараканов
Смерть известного сценариста и кинорежиссёра, продюсера и преподавателя ВГИКа Сергея Соловьёва стала огромной потерей для российской культуры. Об этом заявил его коллега Карен Шахназаров. В беседе с телеканалом "Звезда" он выразил соболезнования родным и друзьям Соловьёва, а также зрителям, которые любили и любят его фильмы.
"Огромная потеря для культуры российской. Талантливый режиссёр. Многие годы был членом правления "Мосфильма". С ним многие годы вместе работали... Я уверен, что его картины, безусловно, останутся достоянием наших зрителей", — подчеркнул Шахназаров.
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В свою очередь народный артист России Валерий Баринов в беседе с RT назвал режиссёра умным и ироничным человеком, замечательным художником, который занимался кинематографом как искусством.
"Соловьёв был необыкновенно современным художником. Он не то что откликался на время и какие-то события, он пропускал это время через себя", — сказал артист, отметив, что смерть Соловьёва — "большая потеря даже не для кино, а вообще для искусства".
По словам Баринова, сейчас трудно из действующих режиссёров назвать художника такой величины, как Соловьёв.
Как писал Лайф, создатель таких культовых картин, как "Асса" и "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", скончался на 78-м году жизни. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Напомним, что год назад у Соловьёва случился ишемический инсульт.
Здоровье режиссёра подорвало горе — в 2018 году он потерял сына. 43-летний Дмитрий Соловьёв умер в отделении реанимации острых эндотоксикозов из-за заболевания поджелудочной железы. Он был известен по ролям в фильмах своего отца "Нежный возраст", "Анна Каренина" и "Дом под звёздным небом".
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