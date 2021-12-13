Карен Шахназаров назвал огромной потерей для российской культуры смерть Сергея Соловьёва

Смерть известного сценариста и кинорежиссёра, продюсера и преподавателя ВГИКа Сергея Соловьёва стала огромной потерей для российской культуры. Об этом заявил его коллега Карен Шахназаров. В беседе с телеканалом "Звезда" он выразил соболезнования родным и друзьям Соловьёва, а также зрителям, которые любили и любят его фильмы.

"Огромная потеря для культуры российской. Талантливый режиссёр. Многие годы был членом правления "Мосфильма". С ним многие годы вместе работали... Я уверен, что его картины, безусловно, останутся достоянием наших зрителей", — подчеркнул Шахназаров.

В свою очередь народный артист России Валерий Баринов в беседе с RT назвал режиссёра умным и ироничным человеком, замечательным художником, который занимался кинематографом как искусством.

"Соловьёв был необыкновенно современным художником. Он не то что откликался на время и какие-то события, он пропускал это время через себя", — сказал артист, отметив, что смерть Соловьёва — "большая потеря даже не для кино, а вообще для искусства".

По словам Баринова, сейчас трудно из действующих режиссёров назвать художника такой величины, как Соловьёв.