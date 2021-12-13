Сугробы в Москве вырастут за ближайшие сутки на 60%

В ближайшие сутки высота сугробов в Москве вырастет на 60%. Прогноз озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в "Инстаграме".



"В общей сложности за ближайшие 15 часов выпадет до 8–13 миллиметров осадков при месячной норме декабря 56 миллиметров. Такие мощные снегопады, согласно статистике, в середине декабря в среднем бывают не чаще одного раза в десять лет. В результате высота сугробов в столице вырастет к утру вторника на 60%", — сказал синоптик.

Как отметил метеоролог, снегопад усилится к вечеру, а пик его интенсивности придётся на полночь. Так, с 00:00 до 6:00 будут сильные осадки, а видимость упадёт до 1000–1500 метров. К утру же снежный покров увеличится с 13 до 21 сантиметра. По словам Тишковца, такой показатель соответствует климатической норме первой декады января.