Суд запретил Рашкину охотиться и общаться с фигурантами уголовного дела

Басманный суд Москвы запретил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, которому ранее предъявили обвинение в незаконной охоте, покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела, сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Рашкину меру пресечения в виде запрета определённых действий. В рамках меры пресечения ему запрещено посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и Интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительства без письменного разрешения следователя с 23:00 до 07:00", — уточнили в суде.