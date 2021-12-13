Суд запретил Рашкину охотиться и общаться с фигурантами уголовного дела
Парламентарию также нельзя посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и Интернет.
Валерий Рашкин © VK / КПРФ
Басманный суд Москвы запретил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, которому ранее предъявили обвинение в незаконной охоте, покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела, сообщили в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Рашкину меру пресечения в виде запрета определённых действий. В рамках меры пресечения ему запрещено посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и Интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительства без письменного разрешения следователя с 23:00 до 07:00", — уточнили в суде.
Напомним, Валерия Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Сам парламентарий изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По этой версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом. Позже депутат признался в убийстве животного, однако оговорился, что из-за плохой видимости принял его за кабана.
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