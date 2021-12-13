СК просит запретить депутату Рашкину охотиться на время следствия

СК России на время следствия просит суд запретить охотиться депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, против которого возбуждено уголовное дело после убийства лося. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

"Следствие ходатайствует о следующих запретах в отношении Рашкина: посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и Интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23:00 до 7:00", — уточнили в инстанции.