НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СК просит запретить депутату Рашкину охотиться на время следствия

Ходатайство о мере пресечения парламентария уже поступило в суд и зарегистрировано, оно будет рассмотрено 13 декабря.

13 декабря, 14:04
<p><em style="font-style: italic;">Валерий Рашкин. </em>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Валерий Рашкин. Фото © ТАСС / Александр Щербак

СК России на время следствия просит суд запретить охотиться депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, против которого возбуждено уголовное дело после убийства лося. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

"Следствие ходатайствует о следующих запретах в отношении Рашкина: посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и Интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23:00 до 7:00", — уточнили в инстанции.

Депутату Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте на лося

Депутату Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте на лося

Кроме того, на время следствия СК просит запретить обвиняемому охотиться. Ходатайство о мере пресечения Рашкина уже поступило в суд и зарегистрировано, оно будет рассмотрено 13 декабря.

Депутат Рашкин после допроса в СК заявил, что продолжит работать в Госдуме

Депутат Рашкин после допроса в СК заявил, что продолжит работать в Госдуме

Напомним, Валерия Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Сам парламентарий изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По этой версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом. Позже депутат признался в убийстве животного, однако утверждал, что из-за плохой видимости принял его за кабана.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1