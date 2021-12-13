СК просит запретить депутату Рашкину охотиться на время следствия
Ходатайство о мере пресечения парламентария уже поступило в суд и зарегистрировано, оно будет рассмотрено 13 декабря.
Валерий Рашкин. Фото © ТАСС / Александр Щербак
СК России на время следствия просит суд запретить охотиться депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, против которого возбуждено уголовное дело после убийства лося. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.
"Следствие ходатайствует о следующих запретах в отношении Рашкина: посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и Интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23:00 до 7:00", — уточнили в инстанции.
Кроме того, на время следствия СК просит запретить обвиняемому охотиться. Ходатайство о мере пресечения Рашкина уже поступило в суд и зарегистрировано, оно будет рассмотрено 13 декабря.
Напомним, Валерия Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Сам парламентарий изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По этой версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом. Позже депутат признался в убийстве животного, однако утверждал, что из-за плохой видимости принял его за кабана.
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