Депутату Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте на лося
СК также попросил суд запретить парламентарию выходить из дома в определённое время и общаться с другими фигурантами.
Валерий Рашкин. Фото © VK / КПРФ
Депутату от КПРФ Валерию Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте на лося, сообщил адвокат парламентария Константин Лазарев.
"Рашкину предъявили обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ, то есть за незаконную охоту, совершённую группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба", — цитирует ТАСС юриста.
Кроме того, по словам адвоката, Следственный комитет попросил суд избрать Рашкину на два месяца меру пресечения в виде запрета определённых действий, то есть запретить ему выходить из дома с 23:00 до 07:00 и общаться с другими фигурантами уголовного дела. Как отметил Лазарев, вину депутат признавать не стал, так как он по-прежнему уверен, что не нарушал закон.
Напомним, Валерия Рашкина поймали в Саратовской области с тушей лося в багажнике в конце октября. Сам парламентарий изначально утверждал, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По этой версии депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители тогда сразу нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом. Позже депутат признался в убийстве животного, однако оговорился, что из-за плохой видимости принял его за кабана.
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