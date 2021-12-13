Депутату Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте на лося

"Рашкину предъявили обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ, то есть за незаконную охоту, совершённую группой лиц по предварительному сговору с применением механического транспортного средства и причинением крупного ущерба", — цитирует ТАСС юриста.

Кроме того, по словам адвоката, Следственный комитет попросил суд избрать Рашкину на два месяца меру пресечения в виде запрета определённых действий, то есть запретить ему выходить из дома с 23:00 до 07:00 и общаться с другими фигурантами уголовного дела. Как отметил Лазарев, вину депутат признавать не стал, так как он по-прежнему уверен, что не нарушал закон.