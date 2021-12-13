Пожар произошёл на складе около парка Горького в Москве
Двухъярусный ангар в настоящее время пытаются потушить сотрудники МЧС.
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Около парка Горького в Москве произошёл пожар на складе. Как сообщили в пресс-службе городского главка МЧС России, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.
"В 18:55 поступило сообщение о пожаре на Крымском Валу, дом 9. Происходит возгорание, предварительно, складского здания", — рассказали в главке и уточнили, что в 19:43 пожар локализован.
На данный момент на месте продолжают работать сотрудники МЧС. Они пытаются потушить двухъярусный ангар.
Ранее в Ростове-на-Дону загорелся склад с лакокрасочными изделиями на площади 1680 квадратов. К счастью, в момент начала пожара в здании никого не было. На борьбу с огнём привлекли 99 человек и 30 единиц техники. Кровля помещения частично обрушилась.
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