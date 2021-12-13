Пожар произошёл на складе около парка Горького в Москве

Около парка Горького в Москве произошёл пожар на складе. Как сообщили в пресс-службе городского главка МЧС России, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

"В 18:55 поступило сообщение о пожаре на Крымском Валу, дом 9. Происходит возгорание, предварительно, складского здания", — рассказали в главке и уточнили, что в 19:43 пожар локализован.

На данный момент на месте продолжают работать сотрудники МЧС. Они пытаются потушить двухъярусный ангар.