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Пожар произошёл на складе около парка Горького в Москве

Двухъярусный ангар в настоящее время пытаются потушить сотрудники МЧС.

13 декабря, 17:20

© VK / СТРАНИЦА НОВОСТЕЙ

Около парка Горького в Москве произошёл пожар на складе. Как сообщили в пресс-службе городского главка МЧС России, площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.

"В 18:55 поступило сообщение о пожаре на Крымском Валу, дом 9. Происходит возгорание, предварительно, складского здания", — рассказали в главке и уточнили, что в 19:43 пожар локализован.

На данный момент на месте продолжают работать сотрудники МЧС. Они пытаются потушить двухъярусный ангар.

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Ранее в Ростове-на-Дону загорелся склад с лакокрасочными изделиями на площади 1680 квадратов. К счастью, в момент начала пожара в здании никого не было. На борьбу с огнём привлекли 99 человек и 30 единиц техники. Кровля помещения частично обрушилась.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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