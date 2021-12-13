Стали известны детали первой кросс-индустриальной премии Russian Creative Awards

Организаторы первой кросс-индустриальной премии Russian Creative Awards раскрыли подробности проекта. На соискание премии от "Российской креативной недели", АНО "Креативная экономика" и Президентского фонда культурных инициатив претендует более трёх тысяч проектов из 72 регионов страны.

Как отметил замглавы Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, идея премии обсуждалась ещё во время "Российской креативной недели" в августе текущего года.

"Мы хотели создать премию для профессионалов, отражающую признание их деятельности в креативном сообществе и построенную по кросс-отраслевому принципу: то есть её номинации не связаны с какой-то одной индустрией, а, наоборот, пронизывают все индустрии", — пояснил Журавский.

Отметим, что премия в общей сложности включает в себя десять номинаций: "Продюсер года в сфере креативных индустрий", "Управленец года в сфере креативных индустрий", "Меценат года", "Стартап года", "Образовательный проект в сфере КИ", "Креаполис года", "Новый культурный код", "Лучший креативный проект индустриального сектора", "Коллаборация года в сфере КИ" и "Креативный регион года".

Торжественная церемония вручения премии состоится 18 декабря в столичном концертном зале "Зарядье". Уточняется, что главные проекты попадут в спецсборник "Russian Creative Awards: лучшие среди равных", который будет распространяться на крупнейших мероприятиях в сфере креативных индустрий России.