Индекс Мосбиржи упал ниже 3600 пунктов впервые с начала мая

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) в вечернюю сессию 13 декабря снижался до 3 597,96 пункта (–4,32%). Об этом свидетельствуют данные биржевой площадки.

В последний раз данный показатель опускался ниже 3600 пунктов 4 мая этого года.

К 21:51 мск 13 декабря индекс находился на уровне 3603 пункта (–4,2%). При этом курс доллара рос до 73,57 рубля (+0,26%), а евро находился на уровне 83,1 рубля (+0,41%).