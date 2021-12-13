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Индекс Мосбиржи упал ниже 3600 пунктов впервые с начала мая

При этом курс доллара рос до 73,57 рубля (+0,26%), а евро находился на уровне 83,1 рубля (+0,41%).

13 декабря, 20:24

Фото © Pixabay

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) в вечернюю сессию 13 декабря снижался до 3 597,96 пункта (–4,32%). Об этом свидетельствуют данные биржевой площадки.

В последний раз данный показатель опускался ниже 3600 пунктов 4 мая этого года.

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К 21:51 мск 13 декабря индекс находился на уровне 3603 пункта (–4,2%). При этом курс доллара рос до 73,57 рубля (+0,26%), а евро находился на уровне 83,1 рубля (+0,41%).

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе впервые с октября превысила $1300 за тысячу кубометров.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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