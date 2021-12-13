СК озвучил предварительную причину смерти мужчины и девушки в Твери
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти двум лицам по неосторожности".
Фото © СК РФ по Тверской области
Предварительной причиной смерти мужчины и девушки в Твери, тела которых обнаружили в квартире на улице Новочеркасской 12 декабря, стало отравление неустановленным веществом, в крови погибших имеются следы наркотиков. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК РФ.
"Для установления причины смерти мужчины и девушки были назначены судебно-медицинские экспертизы, а по объектам химические исследования. Согласно результатам проведённых экспертиз, предварительной причиной смерти стало отравление неустановленным веществом", — говорится в сообщении.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти двум лицам по неосторожности".
Ранее Лайф сообщал, что в Туле нашли тело росгвардейца, пропавшего после обмана возлюбленной.
Комментариев: 0