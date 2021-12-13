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СК озвучил предварительную причину смерти мужчины и девушки в Твери

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти двум лицам по неосторожности".

13 декабря, 20:50

Фото © СК РФ по Тверской области

Предварительной причиной смерти мужчины и девушки в Твери, тела которых обнаружили в квартире на улице Новочеркасской 12 декабря, стало отравление неустановленным веществом, в крови погибших имеются следы наркотиков. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

"Для установления причины смерти мужчины и девушки были назначены судебно-медицинские экспертизы, а по объектам химические исследования. Согласно результатам проведённых экспертиз, предварительной причиной смерти стало отравление неустановленным веществом", — говорится в сообщении.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти двум лицам по неосторожности".

Ранее Лайф сообщал, что в Туле нашли тело росгвардейца, пропавшего после обмана возлюбленной.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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