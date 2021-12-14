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Самолёт МЧС доставил в ЮАР экспертов Роспотребнадзора и мобильную лабораторию

Российские специалисты займутся изучением нового штамма коронавируса "омикрон".

13 декабря, 21:11

Спецборт МЧС РФ © ТАСС / МЧС России

Самолёт Ил-76 МЧС России доставил в ЮАР специалистов Роспотребнадзора и мобильную лабораторию. Об этом сообщает ТАСС.

Борт совершил посадку в аэропорту Йоханнесбурга. В Южноафриканскую Республику прибыли врачи, вирусологи, эпидемиологи, оперативная группа МЧС и мобильная лаборатория на базе КамАЗа.

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Напомним, 9 декабря президент РФ Владимир Путин предложил лидеру ЮАР Сирилу Рамафосе помощь российских медиков и вирусологов в борьбе со штаммом "омикрон". Южноафриканский президент в ответ выразил российскому коллеге глубокую признательность за готовность к тесному сотрудничеству на противоэпидемическом направлении.

Ранее стало известно, что омикрон-штамм выявили у 16 россиян, вернувшихся из ЮАР. Вместе с тем глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об отсутствии угрозы для них.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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