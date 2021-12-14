Самолёт МЧС доставил в ЮАР экспертов Роспотребнадзора и мобильную лабораторию

Самолёт Ил-76 МЧС России доставил в ЮАР специалистов Роспотребнадзора и мобильную лабораторию. Об этом сообщает ТАСС.

Борт совершил посадку в аэропорту Йоханнесбурга. В Южноафриканскую Республику прибыли врачи, вирусологи, эпидемиологи, оперативная группа МЧС и мобильная лаборатория на базе КамАЗа.