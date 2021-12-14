Три четверти россиян признались, что не общаются с соседями

Три четверти россиян (73%) не общаются с соседями по дому, ограничиваясь приветствием при встрече. Это выяснили компания "СберСтрахование" и медиахолдинг Rambler&Co, опросив более 25 тысяч человек по всей России. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

При этом у 18% отношения с "коллегами по дому" значительно лучше, например они могут обратиться к ним за помощью. А почти 9% респондентов рассказали, что ходят в гости к соседям и помогают им при необходимости. Четверть опрошенных знакомы со всеми или почти со всеми жильцами дома, ещё 12% знают только тех, чьи квартиры расположены на одном этаже с ними. Более половины респондентов (51%) могут говорить о знакомстве лишь с некоторыми соседями по подъезду, а 12% не знают вообще никого из них. При этом 54% отметили, что живут с соседями мирно. Конфликты же случались у 46% россиян. Около трети из них мирно решить не получалось, но большинство респондентов надеются, что в будущем такого не случится.

Согласно данным опроса, разногласия между жильцами возникают по разным причинам. Так, 14% россиян соседи заливали (или же они сами устраивали потоп жителям нижних этажей). При этом схожее число респондентов сообщили, что им возместили ущерб при заливе. Ещё одной распространённой причиной конфликтов является шум. 15% россиян отметили, что им мешал шум по ночам или в выходные (либо они сами тревожили соседей громкими звуками). Убедить соседей перестать шуметь удавалось каждому пятому. В целом у четверти опрошенных урегулирование конфликта получилось не с первого раза, а более чем у трети (37%) не получилось вообще, причём каждому десятому пришлось вызывать полицию или идти в суд.

"Большинство россиян не знают, как защитить себя и свою квартиру от конфликтов с соседями: почти три четверти (71%) просто надеются, что такая ситуация в будущем не возникнет. Каждый пятый (21%) собирается сразу вызывать полицию, а каждый двенадцатый (8%) готов застраховать свою квартиру, чтобы при возможных неприятностях избежать и финансовых, и эмоциональных затрат", — пояснил директор дивизиона "Защитные продукты и сервисы" Сбербанка Денис Кузьмин.