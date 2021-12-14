Гузеева и Сябитова загнали в угол ещё одну "образованную" невесту на "Давай поженимся!"

На прошлой неделе в соцсетях активно обсуждали участницу шоу Кристину, которая во время записи "Давай поженимся!" зачем-то соврала о своём высшем образовании и сбежала прямо во время записи. Позже опозоренная невеста раскрыла подробности того, что творится на площадке и почему большая часть её легенды — ложь. Теперь в Сети завирусился другой фрагмент из свежей передачи. На этот раз невеста решила приписать себе чуть ли не идеальное владение английским... К такому провалу она не готовилась.

Видео © YouTube / "Давай поженимся!"

Почему Пелагея так смутилась и сбежала — понять можно. Ей всего 20 лет. Возможно даже, она и правда знает английский, но не сумела переключиться, а потом было уже поздно. Чувство стыда накрыло её с головой. Девушка совсем недавно переехала из Краснодара в Москву, так что, видимо, столица ещё не успела лишить её наивности. Пелагея объяснила Лайфу, что её рассеянная реакция — лишь результат стресса.

Это было просто волнение. Первый раз съёмки, хотя на камеру, когда я фотографируюсь, я же модель, всё в порядке. Но тут Первый канал, все, я занервничала. Меня мои близкие и родные поддержали... Всё, что я сказала там, всё есть, больше мне добавить нечего Пелагея Участница "Давай поженимся!"

Рассказывая о себе, девушка поделилась, что однажды её бывший молодой человек специально подрезал её на машине, спровоцировав аварию. А после этого проник в её дом и избил. Заявление в полицию она почему-то не написала при том факте, что учится на третьем курсе Академии правосудия.

Кадр из видео © YouTube / "Давай поженимся!"

Вообще, у зрителей сложилось двойственное впечатление о программе "Давай поженимся!". Среди комментариев есть и резонные замечания, говорящие о том, что ведущие выглядят не лучше своих "жертв". Ощущение, что на программу специально приглашаются не слишком умные девушки с заранее продуманными редакторами и продюсерами уязвимостями. Публичная травля, вероятно, инструмент поднятия рейтингов. Но так ли это, будет понятно из следующих выпусков.

Кадр из видео © YouTube / "Давай поженимся!"