Как на "мисс Вселенная" смотрели другие участницы в тот момент, когда она плакала от счастья

Титул "Мисс Вселенная" в 2021 году получила индийская актриса Харназ Сандху, которая затмила собой красоток из 80 стран. 21-летняя девушка изучает в университете государственное управление, но находит время и на кино — в 2019 году ей даже выдали звание "Мисс Индия Пенджаб" за участие во многих пенджабских фильмах.

Харназ Синдху. Фото © Instagram / missuniverse и harnaazsandhu_03

Харназ тщательно следит за собой и увлекается йогой, так как с юного возраста ей приходилось терпеть нападки из-за своей внешности. Актриса хочет стать примером для других девушек, чтобы те не обращали внимания на чужие обидные слова. Создать образ сильной девушки Харназ помогала мама, которая сама стала успешным гинекологом и главой семьи, что редкость для консервативной Индии.

Фото © YouTube / Miss Universe

К победе на конкурсе "Мисс Вселенная" Харназ шла долго, поэтому не смогла сдержать слёз, когда ведущий объявил её имя. Именно поэтому она и не заметила, с каким видом за нею наблюдали остальные участницы, оставшиеся за бортом.

Тереза Сантос. Фото © YouTube / Miss Universe и Instagram / teresabsantos

"Мисс Бразилия" Тереза Сантос, блондинка в шикарном красном платье, стояла с отсутствующим выражением лица. Студентка-психолог планировала победить на конкурсе и рассказывать людям о важности ментального здоровья, но не срослось. Она позже поблагодарила всех, кто её поддерживал, в сториз, но её убитый вид и тихий голос рассказали подписчикам больше, чем её слова.

Тереза Сантос. Фото © Instagram / teresabsantos

Полностью солидарна с подругой по несчастью оказалась и "мисс Венесуэла", которая стояла рядом и попадала под все камеры и софиты. Расстроенная 25-летняя Луизет Матеран изо всех сил делала вид, что ей скучно, и наблюдала, как нервничает, а затем радуется победительница конкурса, которая увела у неё долгожданный титул.

Луизет Матеран. Фото © YouTube / Miss Universe и Instagram / luisimateran, changophoto

Луизет шла к конкурсу "Мисс Вселенная" с 2015 года, зарабатывая репутацию и внушительный послужной список. Она окончила университет, став специалистом в рекламе и аудиовизуальном искусстве, затем работала ведущей, журналисткой, моделью, а также дебютировала как актриса. Но это не помогло ей урвать победу.

Энн Мьюриел Равина. Фото © YouTube / Miss Universe и Instagram / annemurielleravina

26-летняя Энн Мьюриел Равина с острова Маврикий весь финал с трудом сдерживала слёзы, но после объявления новой "мисс Вселенная" дала волю чувствам. Её мокрое лицо попало на камеры конкурса, пока все участницы давили из себя улыбки и поздравления. Учительница старших классов Энн Мьюриел, которая преподаёт искусство и дизайн, хотела победить, чтобы успешнее привлекать туристов на родной остров.

Ясмин Виктория Элизабет. Фото © YouTube / Pageant of The Universe и Instagram / itsmejazminviktoria