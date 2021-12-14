Заслуги мэтра: 4 талантливых ученика Градского, которые стали победителями шоу «Голос» Мэтр каждый раз возвращался в шоу, чтобы побеждать. Был наставником в шести проектах «Голос» для взрослых из 10-ти. Его ученик проиграл лишь однажды монаху Фотию - конкуренту из команды Лепса. 13 декабря, 21:40 Александр Градский. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Участие Александра Градского в "Голосе" означало лишь одно — у соперников в этом сезоне нет шансов. Ведь если маэстро брался за дело, то его подопечные блистали на сцене словно настоящие звезды. И первые три года шоу стали тому подтверждением — все победители были из команды Градского. Лишь Иеромонаху Фотию удалось прервать эту череду побед, в то время как ученик Градского занял второе место. После чего наставник решил взять перерыв...

Александр Градский. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

В шестом сезоне Градский вернулся в кресло жюри, чтобы побеждать. Так оно и произошло — главный приз забрал его подопечный. И на этой ноте Градский отказался от участия в проекте, из-за чего его рейтинги заметно упали. Для зрителей Градский являлся главным авторитетом в мире музыки, и смотреть "Голос" дальше уже не имело смысла. Тогда певец решился на последний рывок — 10-й сезон, который оказался для артиста посмертным. Но если бы судьба распорядилась иначе, то нынешний "Голос" точно обернулся бы для него очередной победой, а для нас — новой звездой. Ведь главный лозунг Градского — "Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами". Каждый победитель был для маэстро словно ребенком, которого он учил всему сам. Где же сейчас эти таланты и как они смогла реализоваться в творчестве?

Дина Гарипова / 1 сезон

Выступление Дианы Гариповой на слепых прослушиваниях. Кадр из видео © YouTube / Dina Garipova Fan Channel

Дина Гарипова стала победительницей первого сезона "Голоса" в 2012 году. Однако на слепых прослушиваниях Градский не поворачивался к ней до последнего момента, слушая, как она исполняет романс "А напоследок я скажу". Видимо, наставник решил подшутить так над девушкой, ведь к финалу уже никто не сомневался, что победит именно Дина.

Когда я вас слушал, у меня было ощущение, что кто-то типа меня — хотя это сложно представить — вам романс ставил. Если вы это сделали сами, то я вас поздравляю! Александр Градский

Фото © Instagram / dinagaripova и dinagaripova

Когда шоу закончилось, Градский продолжил помогать начинающей певице. Он был рядом, когда в 2013 году Дина выступила на "Евровидении", заняв пятое место. И также благодаря ему через год девушка собрала 10-тысячной зал, выступая с сольным концертом. Вскоре Градский предложил ей стать солисткой "Градский Холл", и она, не сомневаясь ни секунды, ответила "да". Сейчас девушка готовится к записи второго альбома и участвует в музыкальных концертах "Первого канала". И можно с уверенностью сказать, что этот успех — заслуга великого маэстро, который 10 лет назад поверил в молодую девчонку и дал ей шанс.

Сергей Волчков / 2 сезон

Выступление Сергея Волчкова на слепых прослушиваниях. Кадр из видео © YouTube /

Николай Соколов

Сергей Волчков покорил сердце Градского с первой же секунды слепых прослушиваний в 2013 году. Певец настолько мастерски исполнил "Арию Мистера Икс", что Градский начал угрожать остальным членам жюри — "Только попробуйте повернуться". Ведь он прекрасно знал, что победа должна достаться такому уникальному баритону. Так оно и произошло, однако Градский не учел одного — теперь его лучший ученик достанется музыкальному медиахолдингу. Несмотря на все препятствия, артистам все равно удалось поработать вместе.

Градский не очень хотел, чтобы я побеждал, у него были другие планы. После проекта победитель должен был работать с Universal Music Russia, а он очень хотел, чтобы я работал с ним. Но мы все равно с ним поработали. Я приглашенный артист в его театре Сергей Волчков

Фото © Instagram / servolchkov и servolchkov

С 2014 года Сергей Волчков активно гастролирует, а в 2016 году прошел его первый сольный концерт и сразу в Государственном Кремлевском дворце. Мог ли мальчик из маленького белорусского города мечтать о таком? Конечно, нет, но с Градским оказалось все возможным. Сейчас певец живет в Москве вместе с женой и двумя дочками. Его выступления расписаны на год вперед.

Александра Воробьева / 3 сезон

Выступление Александры Воробьевой на слепых прослушиваниях. Кадр из видео © YouTube / Голос The Voice Russia

Сразу три судьи хотели заполучить к себе в команду Александру Воробьеву, которая в 2014 году исполнила песню Chandelier певицы Sia. Но девушка сделала выбор в пользу Градского, и с этого момента у нее началась новая жизнь. Ведь после победы карьера Александры взлетела ввысь, в чем ее всегда поддерживал Градский. В частности, певица присоединилась к труппе его театра и отправилась в концертный тур в рамках проекта "Два часа голоса". Отношения учителя и ученицы были настолько теплыми, что после смерти маэстро появились слухи об их тайном романе.

Он любил меня как профессионала, человека творческого. Он обожал мой голос и любил меня как отец — дочь. Все домыслы про какую-то связь между нами — полная чушь! Не надо очернять его имя. Просто больно смотреть. Человек был настолько замечательный Александра Воробьева

Фото © Instagram / aleksandravorobyeva и aleksandravorobyeva

Конечно, ни о каком романе не могло быть и речи. Градский относился к своим подопечным как к собственным детям. И благодаря этой любви они добивались таких больших успехов. Сейчас Александра записывает сольные песни и активно ведет соцсети. Фанаты ее творчества уверены, что скоро она станет всероссийской звездой.

Селим Аляхаров / 6 сезон

Выступление Селима Аляхарова на слепых прослушиваниях. Кадр из видео © YouTube / Голос The Voice Russia

"С кучей ужасных нот, за которые я должен буду... достанется вам!" — с такими словами Градский забрал к себе в команду Селима Аляхарова в 2017 году. Парень исполнил песню "Чертово колесо", но повернулся к нему только один наставник. Кто знал, что именно Селим в итоге станет победителем шестого сезона? Конечно же, Градский.

Фото © Instagram / selim.alakhyarov и selim.alakhyarov

После "Голоса" Селим был удостоен звания "Заслуженный артист республики Дагестан". И это было только начало. Как и многие подопечные маэстро, он согласился работать в театре "Градский холл", совмещая с концертной деятельностью. Дошло все до того, что певец открыл собственную Академию голоса в Москве. И ввиду отсутствия свободного времени он практически не ведет социальные сети, посвящая себя только музыке.

Авторы Мария Паламарчук