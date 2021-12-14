Бездарности или таланты?: Переоценённые актрисы российского кино
Бог подарил этим девушкам красоту, харизму, но... не талант. Они добивались своих ролей тяжёлым трудом, и зрители от них без ума, хоть и признают, что таланта им не хватает.
Фото © Instagram / bortich, svetlana_khodchenkova
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова. Фото © Instagram / svetlana_khodchenkova
Случай Ходченковой весьма нетривиальный. На её счету много неплохих ролей, где к её игре практически невозможно придраться, но есть и откровенно ужасные. Всё дело в режиссёре, который и направляет актрису во время съёмочного процесса. Так, в фильме "Благословите женщину" от неё было невозможно оторваться благодаря Станиславу Говорухину. Критики подозревают, что девушке нужно разжёвывать каждый момент, чтобы добиться натуральной игры... Но разве с таким подходом не из каждого получится актёр?
Александра Бортич
Александра Бортич. Фото © Instagram / bortich
Саша ворвалась в российское кино со своей ролью в "Духless-2", а спустя время окончательно запомнилась зрителю по фильму "Я худею". Создатели фильма восхищались самоотверженностью девушки: ради комедии она набрала, а потом сбросила 20 килограммов. Правда, такие опасные для здоровья махинации никак не отразились на её таланте. "Маловато будет", — твердят критики.
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова. Фото © Instagram / oldkavilochka
Чаще всего Екатерина исполняет роли лёгких, вдохновенных девушек. Можно было бы даже назвать её заложницей одного амплуа, вот только это последствие не неудачного стечения обстоятельств, а её собственной неспособности ни на что большее. Зрители фильмов с её участием и даже фанаты признают: драматические роли у Вилковой выходят просто ужасно. Ну а как с такими данными попасть в серьёзный кинематограф?
Паулина Андреева
Паулина Андреева. Фото © Instagram / _paulina_andreeva_
Одного взгляда на Паулину хватит для того, что влюбиться в неё. Вот только каждый, кто разбирается в кино и смотрел хотя бы один фильм с девушкой, знает о её весьма скромном таланте. Чего стоит один случай на записи шоу "Вечерний Ургант"! Девушке дали задание, в котором она должна была прочитать текст с разными интонациями. Без испанского стыда смотреть на это просто невозможно. Ивану даже пришлось прервать испытание, чтобы избежать публичного унижения девушки.
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Любимов Андрей
Анастасия начала свой путь со Школы-студии МХАТ. Отучившись, девушка больше десяти лет проработала в Театре Олега Табакова. Но, как позже говорила актриса, на сцене она чувствовала себя ненужной. В 2004 году её жизнь перевернулась — попалась яркая роль няни Вики в российской адаптации "Моей прекрасной няни". Несколько лет подряд зрители слышали звонкий украинский говор Заворотнюк, но, когда сериал закрыли, последующие роли девушки были весьма... блёклыми. Впрочем, это не помешало ей стать настоящей звездой и любимицей публики. Именно поэтому, когда два года назад стало известно о её страшном диагнозе, вся страна переживала вместе с семьёй Анастасии.
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