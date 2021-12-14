Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова. Фото © Instagram / svetlana_khodchenkova

Случай Ходченковой весьма нетривиальный. На её счету много неплохих ролей, где к её игре практически невозможно придраться, но есть и откровенно ужасные. Всё дело в режиссёре, который и направляет актрису во время съёмочного процесса. Так, в фильме "Благословите женщину" от неё было невозможно оторваться благодаря Станиславу Говорухину. Критики подозревают, что девушке нужно разжёвывать каждый момент, чтобы добиться натуральной игры... Но разве с таким подходом не из каждого получится актёр?

Александра Бортич

Александра Бортич. Фото © Instagram / bortich

Саша ворвалась в российское кино со своей ролью в "Духless-2", а спустя время окончательно запомнилась зрителю по фильму "Я худею". Создатели фильма восхищались самоотверженностью девушки: ради комедии она набрала, а потом сбросила 20 килограммов. Правда, такие опасные для здоровья махинации никак не отразились на её таланте. "Маловато будет", — твердят критики.

Екатерина Вилкова

Екатерина Вилкова. Фото © Instagram / oldkavilochka

Чаще всего Екатерина исполняет роли лёгких, вдохновенных девушек. Можно было бы даже назвать её заложницей одного амплуа, вот только это последствие не неудачного стечения обстоятельств, а её собственной неспособности ни на что большее. Зрители фильмов с её участием и даже фанаты признают: драматические роли у Вилковой выходят просто ужасно. Ну а как с такими данными попасть в серьёзный кинематограф?

Паулина Андреева

Паулина Андреева. Фото © Instagram / _paulina_andreeva_

Одного взгляда на Паулину хватит для того, что влюбиться в неё. Вот только каждый, кто разбирается в кино и смотрел хотя бы один фильм с девушкой, знает о её весьма скромном таланте. Чего стоит один случай на записи шоу "Вечерний Ургант"! Девушке дали задание, в котором она должна была прочитать текст с разными интонациями. Без испанского стыда смотреть на это просто невозможно. Ивану даже пришлось прервать испытание, чтобы избежать публичного унижения девушки.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Любимов Андрей