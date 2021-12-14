Опубликовано видео с моментом избиения и расстрела охранников в ночном клубе в Курске
В результате инцидента пострадало пять сотрудников заведения. После стрелок сам пришёл в полицию.
Избиение и расстрел охранников в клубе под Курском. Кадр видео © t.me / SHOT
Момент избиения и расстрела охранников в клубе под Курском. Видео © t.me / SHOT
Появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлён момент конфликта и стрельба по охранникам ночного клуба "Карамель" в Курске. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.
На записи видно, что охранники общаются с зашедшей в заведение группой мужчин. После непродолжительной беседы между ними начинается драка. Посетители жестоко избивают сотрудников клуба, после чего звучат выстрелы.
По одной из версий, конфликт начался за день до инцидента со стрельбой. Причиной стало то, что охранники вывели из клуба мужчину, так как он приставал к официантке. Кроме того, пьяный гость ударил администратора, которая вступилась за девушку. На следующий день он вернулся в заведение, но уже с приятелями. Однако своих обидчиков на рабочем месте не застал, поскольку те отсыпались дома после ночной смены. Тем не менее нападавших это не смутило и они набросились на других охранников.
Как уже сообщал Лайф, в результате стрельбы пострадало пять человек. Их оперативно доставили в больницу. При этом виновник инцидента, который открыл огонь, сам пришёл в полицию и подтвердил стрельбу из травматического пистолета. Против него возбуждено уголовное дело.
Комментариев: 0