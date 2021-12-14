Опубликовано видео с моментом избиения и расстрела охранников в ночном клубе в Курске

По одной из версий, конфликт начался за день до инцидента со стрельбой. Причиной стало то, что охранники вывели из клуба мужчину, так как он приставал к официантке. Кроме того, пьяный гость ударил администратора, которая вступилась за девушку. На следующий день он вернулся в заведение, но уже с приятелями. Однако своих обидчиков на рабочем месте не застал, поскольку те отсыпались дома после ночной смены. Тем не менее нападавших это не смутило и они набросились на других охранников.