Появилось фото арсенала оружия, найденного у отца подрывника из серпуховского монастыря
В частности, правоохранители обнаружили три пневматических пистолета, две пневматические винтовки, охолощённый автомат.
Фото © Telegram / SHOT
Крупный арсенал оружия нашли в квартире и гараже отца 18-летнего Владислава Струженкова, который устроил взрыв на территории серпуховского монастыря. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Так, правоохранители нашли три пневматических пистолета, две пневматические винтовки, охолощённый автомат, металлические трубки, которые, предположительно, использовались для изготовления СВУ. Кроме того, следователи также обнаружили селитру, множество упаковок гидроперита и металлоискатель. Всё изъятое было направлено на проверку.
Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По последним данным, в результате ЧП пострадало 13 человек.
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