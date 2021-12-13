Появилось фото арсенала оружия, найденного у отца подрывника из серпуховского монастыря

Крупный арсенал оружия нашли в квартире и гараже отца 18-летнего Владислава Струженкова, который устроил взрыв на территории серпуховского монастыря. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

Так, правоохранители нашли три пневматических пистолета, две пневматические винтовки, охолощённый автомат, металлические трубки, которые, предположительно, использовались для изготовления СВУ. Кроме того, следователи также обнаружили селитру, множество упаковок гидроперита и металлоискатель. Всё изъятое было направлено на проверку.