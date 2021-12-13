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Появилось фото арсенала оружия, найденного у отца подрывника из серпуховского монастыря

В частности, правоохранители обнаружили три пневматических пистолета, две пневматические винтовки, охолощённый автомат.

13 декабря, 17:43

Фото © Telegram / SHOT

Крупный арсенал оружия нашли в квартире и гараже отца 18-летнего Владислава Струженкова, который устроил взрыв на территории серпуховского монастыря. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Так, правоохранители нашли три пневматических пистолета, две пневматические винтовки, охолощённый автомат, металлические трубки, которые, предположительно, использовались для изготовления СВУ. Кроме того, следователи также обнаружили селитру, множество упаковок гидроперита и металлоискатель. Всё изъятое было направлено на проверку.

  • Фото © Telegram / SHOT
    Фото © Telegram / SHOT
  • Фото © Telegram / SHOT
    Фото © Telegram / SHOT
  • Фото © Telegram / SHOT
    Фото © Telegram / SHOT
  • Фото © Telegram / SHOT
    Фото © Telegram / SHOT
  • Фото © Telegram / SHOT
    Фото © Telegram / SHOT

Фото © Telegram / SHOT

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Напомним, утром 13 декабря в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Как писал Лайф, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С., выпускник церковно-приходской школы. В монастырь юноша пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации. По последним данным, в результате ЧП пострадало 13 человек.


Месть за травлю или болезнь: Почему бывший гимназист Владислав Струженков взорвал себя и детей в монастыре

Месть за травлю или болезнь: Почему бывший гимназист Владислав Струженков взорвал себя и детей в монастыре

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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