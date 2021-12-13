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Президентские гранты в размере 10 млн рублей получат "прорывные и уникальные" проекты

До 20 января 2022 года продлится приём заявок на конкурс среди проектов в области искусства и культуры.

13 декабря, 17:39
<p>Заседание Фонда культурных инициатив. Фото © <a href="https://xn--80aeeqaabljrdbg6a3ahhcl4ay9hsa.xn--p1ai/public/news/roman-karmanov:-%3C%3Cpretenduyushchie-na-grant-svyshe-10-mln-rubley-proekty-dolzhny-byt%27-proryvnymi-i-unikal%27nymi%3E%3E" target="_blank" rel="noopener noreferrer">фондкультурныхинициатив.рф</a></p>

Заседание Фонда культурных инициатив. Фото © фондкультурныхинициатив.рф

Президентский фонд культурных инициатив подвёл первые итоги своей работы. Стартовавший 1 ноября конкурс на получение грантов для реализации своего проекта насчитал уже почти 19 тысяч заявок. Грант можно получить по разным направлениям — от воспитания духовных ценностей и чувства патриотизма до поистине креативных проектов и событий, рассказал гендиректор фонда Роман Карманов.

"В 2022 году пройдет 2 конкурса, общая сумма грантовой поддержки — 8 млрд рублей, эти средства будут распределены между наиболее хорошо подготовленными заявками значимых проектов", — пояснил Карманов.

Наиболее острая борьба развернётся за гранты, сумма которых превышает 10 млн руб. Впрочем, у жюри разработана чёткая система оценок проектов. К тому же такие проекты должны быть максимально "прорывными и уникальными".

"Что касается проектов свыше 10 млн, то самый "увесистый" критерий – это уникальность проекта. Это, на мой взгляд, очень правильно, потому что, чем выше сумма, тем больше мы ждем уникальности, яркости, и чтобы этот проект был прорывным и вызывал какое-то новое качество для тех людей, для которых он собственно существует", — уточнил руководитель фонда.

Напомним, что 1 ноября Президентский фонд культурных инициатив открыл приём заявок на новый грантовый конкурс на реализацию проектов в области культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий, это первый конкурс 2022 года. Заявочная кампания завершится 20 января 2022 года в 23-30 по московскому времени. Творческие инициативы принимаются на конкурс через сайт фонда, подать заявку могут негосударственные НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения и предприятия, а также индивидуальные предприниматели.

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Ранее Лайф сообщал, что гендиректор радиостанции "Орфей" Ирина Герасимова оценила работу Президентского фонда культурных инициатив. Она отметила, что его создание вдохнуло новую здоровую энергетику в сообщество творцов, даже несмотря на то что период пандемии задержал рождение многих проектов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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