Президентские гранты в размере 10 млн рублей получат "прорывные и уникальные" проекты

Президентский фонд культурных инициатив подвёл первые итоги своей работы. Стартовавший 1 ноября конкурс на получение грантов для реализации своего проекта насчитал уже почти 19 тысяч заявок. Грант можно получить по разным направлениям — от воспитания духовных ценностей и чувства патриотизма до поистине креативных проектов и событий, рассказал гендиректор фонда Роман Карманов.

"В 2022 году пройдет 2 конкурса, общая сумма грантовой поддержки — 8 млрд рублей, эти средства будут распределены между наиболее хорошо подготовленными заявками значимых проектов", — пояснил Карманов.

Наиболее острая борьба развернётся за гранты, сумма которых превышает 10 млн руб. Впрочем, у жюри разработана чёткая система оценок проектов. К тому же такие проекты должны быть максимально "прорывными и уникальными".

"Что касается проектов свыше 10 млн, то самый "увесистый" критерий – это уникальность проекта. Это, на мой взгляд, очень правильно, потому что, чем выше сумма, тем больше мы ждем уникальности, яркости, и чтобы этот проект был прорывным и вызывал какое-то новое качество для тех людей, для которых он собственно существует", — уточнил руководитель фонда.

Напомним, что 1 ноября Президентский фонд культурных инициатив открыл приём заявок на новый грантовый конкурс на реализацию проектов в области культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий, это первый конкурс 2022 года. Заявочная кампания завершится 20 января 2022 года в 23-30 по московскому времени. Творческие инициативы принимаются на конкурс через сайт фонда, подать заявку могут негосударственные НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения и предприятия, а также индивидуальные предприниматели.