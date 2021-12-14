УЕФА опубликовал календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов текущего сезона. Встречи запланированы на период с середины февраля по середину марта.

Напомним, из-за грубой ошибки организаторов церемонии жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов пришлось проводить по-новому. Одним из её ведущих был российский футболист Андрей Аршавин. Добавим, что финал турнира состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.