УЕФА опубликовал календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Напомним, жеребьёвку стадии пришлось проводить два раза из-за технической ошибки.
Фото © Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит"
УЕФА опубликовал календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов текущего сезона. Встречи запланированы на период с середины февраля по середину марта.
Первые матчи:
- 15 февраля: "Спортинг" — "Манчестер Сити", ПСЖ — "Реал";
- 16 февраля: "Зальцбург" — "Бавария", "Интер" — "Ливерпуль";
- 22 февраля: "Челси" — "Лилль", "Вильярреал" — "Ювентус";
- 23 февраля: "Бенфика" — "Аякс", "Атлетико" — "Манчестер Юнайтед".
Ответные матчи:
- 8 марта: "Бавария" — "Зальцбург", "Ливерпуль" — "Интер";
- 9 марта: "Манчестер Сити" — "Спортинг", "Реал" — ПСЖ;
- 15 марта: "Аякс" — "Бенфика", "Манчестер Юнайтед" — "Атлетико";
- 16 марта: "Лилль" — "Челси", "Ювентус" — "Вильярреал".
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Напомним, из-за грубой ошибки организаторов церемонии жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов пришлось проводить по-новому. Одним из её ведущих был российский футболист Андрей Аршавин. Добавим, что финал турнира состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.
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