Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко заявил, что тот готов стартовать на этапе Кубка мира в немецком Дрездене и оправился от мучившего его заболевания.

"Анализ крови, который был сделан накануне, опроверг все опасения, что Большунов подхватил какую-то болезнь. Никаких вирусов в организме не обнаружено, что уже радует. Будет сделан также анализ на аллергию, результаты его узнаем позже. Убедившись, что никаких вирусов нет, Большунов может спокойно тренироваться, что он и делает вместе с остальной группой", — заявил Бородавко ТАСС.