"Никаких вирусов нет": Тренер Большунова заявил, что тот готов выступить на этапе Кубка мира в Германии
Спортсмен почувствовал недомогание во время стартов в Давосе, но, несмотря на это, всё равно вышел на соревнования.
Александр Большунов. Фото © ТАСС / EPA / GIAN EHRENZELLER
Тренер российского лыжника Александра Большунова Юрий Бородавко заявил, что тот готов стартовать на этапе Кубка мира в немецком Дрездене и оправился от мучившего его заболевания.
"Анализ крови, который был сделан накануне, опроверг все опасения, что Большунов подхватил какую-то болезнь. Никаких вирусов в организме не обнаружено, что уже радует. Будет сделан также анализ на аллергию, результаты его узнаем позже. Убедившись, что никаких вирусов нет, Большунов может спокойно тренироваться, что он и делает вместе с остальной группой", — заявил Бородавко ТАСС.
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Отметим, что Александр Большунов почувствовал недомогание перед началом спринтерских забегов на этапе Кубка мира в Давосе, в результате чего был вынужден пропустить гонку. Однако уже на следующий день он вышел на старт на дистанции 15 километров, где занял 12-е место.
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