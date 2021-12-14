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Появилось видео падения глыбы льда на петербурженку, после которого она впала в кому

В настоящее время за жизнь пострадавшей девушки борются врачи.

14 декабря, 09:00

Момент падения льда с кровли © LIFE

Кусок льда упал с крыши дома и разбился о голову девушки © LIFE

В Санкт-Петербурге на Советской улице на девушку упал кусок льда с крыши многоквартирного дома. В распоряжении Лайфа оказалась запись с камеры наружного видеонаблюдения, на которой зафиксирован жуткий момент.

На кадрах видно, как две девушки идут мимо дома, с крыши летит большой кусок снега и разбивается о голову одной из них. Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", пострадавшая находится в коме, за её жизнь борются врачи. Прокуратура Адмиралтейского района проводит проверку по факту происшествия.

"Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства со стороны организации, отвечающей за содержание здания, в том числе своевременную очистку крыши от наледи. Кроме того, Прокуратура Центрального района проводит проверку деятельности ООО "Жилкомсервис № 3 Центрального района" в связи с причинением  вреда здоровью местного жителя", — сообщается на сайте Прокуратуры Санкт-Петербурга.

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Ранее в Вологде упавшая с крыши глыба льда едва не убила ребёнка в коляске. Малышку доставили в больницу, где врачи оказали ей помощь.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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