Появилось видео падения глыбы льда на петербурженку, после которого она впала в кому

Кусок льда упал с крыши дома и разбился о голову девушки © LIFE

В Санкт-Петербурге на Советской улице на девушку упал кусок льда с крыши многоквартирного дома. В распоряжении Лайфа оказалась запись с камеры наружного видеонаблюдения, на которой зафиксирован жуткий момент.

На кадрах видно, как две девушки идут мимо дома, с крыши летит большой кусок снега и разбивается о голову одной из них. Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", пострадавшая находится в коме, за её жизнь борются врачи. Прокуратура Адмиралтейского района проводит проверку по факту происшествия.

"Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства со стороны организации, отвечающей за содержание здания, в том числе своевременную очистку крыши от наледи. Кроме того, Прокуратура Центрального района проводит проверку деятельности ООО "Жилкомсервис № 3 Центрального района" в связи с причинением вреда здоровью местного жителя", — сообщается на сайте Прокуратуры Санкт-Петербурга.