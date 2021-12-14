В Москве выявили менее двух тысяч новых случаев ковида — это минимум с 22 сентября

В Москве за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 1976 человек. Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с пандемией, это минимум с 22 сентября.

В относительном выражении прирост числа заболевших ковидом составил 0,1%. Также за последние 24 часа врачи в столице поставили на ноги 3436 инфицированных.