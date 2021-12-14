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В Москве выявили менее двух тысяч новых случаев ковида — это минимум с 22 сентября

За последние 24 часа врачи в столице поставили на ноги 3436 инфицированных.

14 декабря, 08:49
<p>© Агентство "Москва" / Сергей Киселёв </p>

© Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

В Москве за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 1976 человек. Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с пандемией, это минимум с 22 сентября.

В относительном выражении прирост числа заболевших ковидом составил 0,1%. Также за последние 24 часа врачи в столице поставили на ноги 3436 инфицированных.

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Как уже сообщал Лайф, за сутки в России выявлено 28 343 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1145 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 34 084 человека.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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