В Москве выявили менее двух тысяч новых случаев ковида — это минимум с 22 сентября
За последние 24 часа врачи в столице поставили на ноги 3436 инфицированных.
© Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
В Москве за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 1976 человек. Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с пандемией, это минимум с 22 сентября.
В относительном выражении прирост числа заболевших ковидом составил 0,1%. Также за последние 24 часа врачи в столице поставили на ноги 3436 инфицированных.
Как уже сообщал Лайф, за сутки в России выявлено 28 343 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 6,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1145 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 34 084 человека.
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