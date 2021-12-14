Россияне раскрыли размер своих трат на кофе

Больше 40% россиян ежемесячно тратит более одной тысячи рублей на покупку кофе, показали результаты опроса, проведённого международным логистическим оператором СДЭК и онлайн-ретейлером "Самокат" среди 1227 респондентов в возрасте старше 18 лет из всех федеральных округов. Большинство россиян считают себя кофеманами, почти половина предпочитает кофе другим напиткам, а свыше четверти и вовсе пьёт его чаще воды, следует из исследования, оказавшегося в распоряжении Лайфа.

Так, больше 80% опрошенных пьёт кофе каждый день, преимущественно две чашки в день. Каждый шестой выпивает в день одну чашку. Столько же — три чашки. Каждый восьмой (13%) — от четырех чашек. Почти две трети россиян называют себя кофеманами. Интересно, что женщины признавались в злоупотреблении кофе чаще мужчин. Почти половина респондентов никогда не променяет кофе на другой напиток, при этом свыше четверти утверждает, что потребляет кофе чаще воды.

Конечно, кофеманам приходится расплачиваться за свою любовь к напитку. Выяснилось, что большая часть опрошенных тратит на кофе до одной тысячи рублей в месяц, каждый пятый любитель попить кофеёк — одну-две тысячи рублей в месяц, каждый девятый — две-три тысячи рублей в месяц, 6% — от трёх тысяч рублей в месяц. Подавляющее большинство кофеманов проживает преимущественно в Петербурге, Москве, Новосибирской области, Челябинской области и Татарстане. Среди москвичей до одной тысячи рублей в месяц спускает на кофе 49% опрошенных, до одной-двух тысяч в месяц — 29%. Каждый седьмой тратит две-три тысячи рублей, 8% — от трёх тысяч рублей. Кофеманами называют себя больше половины жителей столицы.

Среди петербуржцев кофеманов больше, чем в Москве, — 70%. Больше половины жителей Санкт-Петербурга тратит на кофе до одной тысячи рублей в месяц. Каждый седьмой — одну-две тысячи в месяц, столько же — две-три тысячи в месяц. А каждый десятый транжирит свыше трёх тысяч в месяц. В Новосибирске кофеманов оказалось ещё больше — 72%. В Татарстане кофеманию признало 69% опрошенных, а в Челябинской области кофеманов 65%.

Расточительство россиян на ароматный напиток отчасти можно объяснить высоким спросом на недорогой кофе с собой. Растёт спрос и на кофе для самостоятельного приготовления. По данным "Самоката", в Москве продажи кофе в январе-ноябре выросли в 4,2 раза год к году. В Санкт-Петербурге — в 2,4 раза. Между прочим, большинство респондентов предпочитает кофе с молоком, капучино чуть популярнее, чем латте, на третьем месте оказался американо, 6% хардкорных респондентов указали в качестве любимого вида кофе эспрессо, а 4% — тех самых "мне кофе на соевом молоке с имбирно-пряничным сиропом и маршмеллоу до потолка", 2% — кофе глясе и 7% выбрали вариант "Другое". Примечательно, что отказаться от кофе по рекомендации врача без раздумий готовы меньше половины россиян, 4% указали, что не откажутся от кофе ни при каких обстоятельствах.