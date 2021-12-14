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Центр Гамалеи анонсировал визит делегации ВОЗ в Россию в рамках одобрения "Спутника V"

Ранее министр здравоохранения РФ сообщал, что все барьеры для регистрации вакцины сняты.

14 декабря, 07:41
<p>© ТАСС / Демьянчук Александр</p>

© ТАСС / Демьянчук Александр

Делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибудет в Россию в начале следующего года. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заместителя главы центра Гамалеи Дениса Логунова.

По словам учёного, визит будет связан с административными процедурами, необходимыми для регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на площадке ВОЗ.

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Ранее в МИД РФ выразили надежду на то, что одобрение ВОЗ "Спутника V" произойдёт в первой половине 2022 года. При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что барьеры для регистрации препарата сняты.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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