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В ВОЗ спрогнозировали скорый рост числа госпитализаций и смертей из-за "омикрона"

В организации уверены, что в ближайшие недели появится более подробная информация об опасности нового штамма.

14 декабря, 07:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Распространение мутации коронавируса "омикрон" приведёт к тому, что в ближайшее время будет наблюдаться увеличение числа госпитализаций и смертей, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там уверены, что должно пройти время между инфицированием и последствиями.

"Во всём мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей. Многие страны всё ещё не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, поэтому информацию о смертях, вызванных конкретным вариантом, может быть трудно представить точно", — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ВОЗ.

Согласно прогнозу медиков, более подробная информация о тяжести "омикрона" появится в ближайшие недели. В организации объяснили, что данные о госпитализированных пациентах по всему миру собираются через специальную платформу ВОЗ. На их основе в скором времени и можно будет составить более полную картину об "омикроне" и особенностях протекания болезни при заражении этим вариантом.

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Напомним, в Великобритании уже был зафиксирован первый случай смерти пациента с "омикроном". О гибели заражённого новым штаммом коронавируса объявил премьер-министр Борис Джонсон. Тем временем в России глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что конструкция вакцины против омикрон-штамма ковида уже собрана. Сделан препарат был так же, как и против предыдущих вариантов вируса.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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