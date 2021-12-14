В ВОЗ спрогнозировали скорый рост числа госпитализаций и смертей из-за "омикрона"

Распространение мутации коронавируса "омикрон" приведёт к тому, что в ближайшее время будет наблюдаться увеличение числа госпитализаций и смертей, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там уверены, что должно пройти время между инфицированием и последствиями.

"Во всём мире мы ожидаем появления информации о количестве госпитализированных случаев и даже смертей. Многие страны всё ещё не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев заражений или смертей, поэтому информацию о смертях, вызванных конкретным вариантом, может быть трудно представить точно", — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ВОЗ.

Согласно прогнозу медиков, более подробная информация о тяжести "омикрона" появится в ближайшие недели. В организации объяснили, что данные о госпитализированных пациентах по всему миру собираются через специальную платформу ВОЗ. На их основе в скором времени и можно будет составить более полную картину об "омикроне" и особенностях протекания болезни при заражении этим вариантом.