Глава ВОЗ Гебреисус предупредил мир о "более сложных проблемах" после пандемии ковида
По его мнению, мир не должен идти прежним "эксплуататорским" путём в сфере потребления и производства.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус © ТАСС / EPA
После завершения пандемии коронавируса человечество столкнётся с "более сложными проблемами", связанными с бедностью, голодом, болезнями, неравенством и изменением климата. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.
"Когда пандемия завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до её начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезнями, изменением климата и другими", — сказал глава ВОЗ в Женеве на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья.
Он призвал страны "содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты". По мнению Гебреисуса, мир не должен идти прежним "эксплуататорским" путём в сфере потребления и производства, а к здравоохранению следует относиться не как к "затрате", а как к "инвестиции в общее будущее".
Ранее Гебреисус спрогнозировал появление нового опасного вируса. Он призвал человечество сделать выводы из этой пандемии, чтобы подготовиться к следующей.
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