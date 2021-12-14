Глава ВОЗ Гебреисус предупредил мир о "более сложных проблемах" после пандемии ковида

После завершения пандемии коронавируса человечество столкнётся с "более сложными проблемами", связанными с бедностью, голодом, болезнями, неравенством и изменением климата. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

"Когда пандемия завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до её начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезнями, изменением климата и другими", — сказал глава ВОЗ в Женеве на 10-й Глобальной конференции по укреплению здоровья.

Он призвал страны "содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты". По мнению Гебреисуса, мир не должен идти прежним "эксплуататорским" путём в сфере потребления и производства, а к здравоохранению следует относиться не как к "затрате", а как к "инвестиции в общее будущее".